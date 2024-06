A brüsszeli szélsőség háborúpárti koalíciója

„Európa számára egy életveszélyes öt évet fog eredményezni", hogy a háborúpárti erők mögött az a német és francia kormány áll, amely jelenleg belpolitikai válsággal is küzd.

Utoljára frissítve: 2024. június 28. 14:35

2024. június 28. 14:22

Brüsszelben immáron hivatalosan is létrejött a háborúpárti koalíció - jelentette ki a Nézőpont Intézet elemzője az M1 aktuális csatorna hírműsorában az brüsszeli EU-csúcs döntései reagálva pénteken. Rotyis Bálint közölte, hogy a koalíciónak három nagy szereplője van: az európai szocialisták, a liberálisok és az Európai Néppárt (EPP), és ez utóbbihoz Magyar Péter és a Tisza Párt nemrégiben csatlakozott.

Értékelése szerint a háborús koalíció világossá tette, hogy nem érdekli az európai emberek akarata és nem akarja lezárni a háborút.



A háborúpárti Ursula von der Leyen tovább folytatja a munkáját az Európai Bizottság élén és az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai fő képviselője is egy háborúpárti politikus lesz - emelte ki.



Véleménye szerint "Európa számára egy életveszélyes öt évet fog eredményezni", hogy a háborúpárti erők mögött az a német és francia kormány áll, amely jelenleg belpolitikai válsággal is küzd.



Rotyis Bálint emlékeztetett rá, hogy az európai parlamenti (EP) választásokon az emberek világossá tették, hogy új Európát szeretnének, "nem kérnek a globalista, baloldali háborúpárti erőkből". Az Európai Néppárt azonban nem tért vissza a konzervatív oldalra, helyette összefogott a háborúpárti baloldallal, sőt, ennek vezető erejévé vált - ismertette. Véleménye szerint ezzel az EPP nyílt árulást hajtott végre, és kihasználta a jobboldali szavazókat.



Kitért arra is, hogy korábban azért volt sikeres az EU, mert valamennyi tagállam számára biztosították a döntéshozatalba való beleszólást. Most már az olyan régi, alapító nagy államokat is, mint Olaszország kizárják - hangsúlyozta.



MTI