Sulyok Tamás a császárvárosban

2024. július 3. 17:24

Alexander Van der Bellen osztrák elnök (b) katonai tiszteltadással fogadja Sulyok Tamás köztársasági elnököt a bécsi államfői rezidencia, a Hofburg előtt 2024. július 3-án. MTI/Bruzák Noémi

A magyar-osztrák kapcsolatok kiválóak, a két ország viszonya stratégiai partnerségen alapul, barátság jellemzi - közölte a Sándor-palota az MTI-vel szerdán, miután Sulyok Tamás köztársasági elnök Bécsben találkozott osztrák kollégájával.

Mint írták, Alexander Van der Bellen és Sulyok Tamás egyetértett abban, hogy "a jelenlegi, rendkívüli időkben minden eddiginél fontosabb a szomszédos országok közötti jó és kiegyensúlyozott együttműködés, valamint a folyamatos és rendszeres kapcsolatok fenntartása".



A két ország gazdasági és kulturális kapcsolatai is kiválóak, viszonyuk stratégiai partnerségen, évszázadokra visszanyúló történelmi összefonódásokon alapul, barátság jellemzi - emelték ki.



Közölték azt is, hogy az osztrák elnök támogatásról biztosította egy bécsi magyar nyelvű középiskola létrehozásának tervét.



A burgenlandi határátkelők forgalomkorlátozásával kapcsolatban a felek egyetértettek abban, hogy közös cél a probléma mihamarabbi megoldása és a határforgalom zavartalanságának biztosítása. Ennek érdekében a kormányok között konstruktív tárgyalások folynak - írták a közleményben.



A magyar államfő tájékoztatta továbbá osztrák partnerét a magyar soros EU-elnökség céljairól, amelyek kapcsán a felek hangsúlyozták az EU versenyképessége növelésének fontosságát, valamint mindketten kiemelten fontosnak tartották a Nyugat-Balkán országainak mihamarabbi csatlakozását az Európai Unióhoz.



Sulyok Tamás osztrák partnerét hivatalos budapesti látogatásra invitálta.



A Sándor-palota tájékoztatása szerint az osztrák elnökkel folytatott megbeszélés után Sulyok Tamás találkozott Wolfgang Sobotka osztrák házelnökkel, akivel egyebek között az ukrajnai háborúról és a nemzeti kisebbségi jogok védelmének szükségességéről folytatott tárgyalást - utóbbi fontosságával az osztrák házelnök is egyetértett.



A megbeszélésen szóba került továbbá az Európában növekvő antiszemitizmus is, amelyet a Hamász palesztin iszlamista szervezet tavaly októberi támadása felerősített.



Ezzel kapcsolatban a magyar államfő azt mondta: "Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmus kapcsán. Kiállunk Izrael mellett, mert joga van az önvédelemhez."



Sulyok Tamás elítélte a terrorizmus minden formáját, hozzátette ugyanakkor, hogy a palesztin nép és a Hamász közé nem lehet egyenlőségjelet tenni.



A kiváló gazdasági és kulturális kapcsolatokat méltatva a magyar államfő azt mondta, hogy éppen idén 100 éve állították fel a bécsi Collegium Hungaricumot, az első magyar kulturális intézményt külföldön.



Sulyok Tamás a megbeszélések után megkoszorúzta Semmelweis Ignác szobrát a bécsi Orvostudományi Egyetemen. Az államfő délután találkozik az ausztriai magyarság képviselőivel, este pedig részt vesz a magyar EU-elnökség nyitókoncertjén.

MTI