Megalakult a Patrióták Európáért EP-frakciója

Néhány nap alatt óriási politikai erő állt össze az Európai Parlamentben: a Patrióták Európáért frakció. Ez a 84 képviselő küzd majd a korrupt, önmagát átmentő uniós vezetőséggel szemben.

Utoljára frissítve: 2024. július 8. 18:58

2024. július 8. 17:06

Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti listavezetője (j2), Győrffy Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője (j), László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője (b2) és Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti listavezetője a Patrióták Európáért frakció alakulóülésére érkezik az Európai Parlament brüsszeli épületében 2024. július 8-án. MTI/Bodnár Boglárka

Megalakult a Patrióták Európáért európai parlamenti frakciója, mely 12 európai tagállam 84 képviselőjét foglalja magába. Céljuk, hogy változást hozzanak az európai uniós politikában - jelentette be Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának elnöke Brüsszelben, a pártcsoport EP-frakciójának alakuló ülését követően hétfőn.

Gál Kinga, akit az újonnan megalakult pártcsoport EP-frakciója első alelnökének választott, az Európai Parlament brüsszeli épületében tartott sajtótájékoztatón kiemelte: a Patrióták Európáért az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciója lett és a legnagyobb hazafias pártcsoport, amely valaha létezett az uniós parlamentben.



Kijelentette: az európai parlamenti választások egyértelműen megmutatták, hogy a választók túlnyomó része az európai határok védelmét szeretné, és nagyra becsüli a szabadságot és a békét. Támogatják az európai együttműködést, de nem egy olyan Európai Uniót szeretnének, amely túl lép a hatáskörén és megbünteti a tagállamokat saját politikáik végrehajtásáért.



A közös munka olyan pártok európai parlamenti képviselőivel kezdődik, akik határozott kiállásra képesek a brüsszeli centralista bürokraták döntéseivel szemben, akik antidemokratikus módon működnek Brüsszelben.



"Több millió európai embert képviselünk, akik változást akarnak Európában. Mi leszünk a hangjuk a következő öt évben" - fogalmazott.



A Partrióták Európáért tagjai szeretik hazájukat és hagyományukat - húzta alá Gál Kinga. Hozzátette: a képvielőcsport tagjai tenni fognak azért, hogy megőrizzék Európa keresztény értékeit. A legszigorúbban meg akarják védeni Európa határait, meg akarják állítani az illegális migrációt és dolgozni szeretnének egy erős, versenyképes Európáért.



"Nem egy alternatívát szeretnénk kínálni Európának, hanem egy európai alternatívát, hasonlóan gondolkodó partnerekkel együttműködve" - fogalmazott.



Az EP-képviselő reményét fejezte ki, hogy idővel még több párt és európai parlamenti képviselő csatlakozik majd a Patrióták Európáért csoporthoz. Az ajtó nyitva áll minden olyan patrióta előtt, akik egyetértenek a jobboldali értékekkel és céljuk változást hozni Európába - tette hozzá beszédben Gál Kinga.



A pártcsoporthoz a Fidesz 10 képviselője mellett a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) 1, a francia Nemzeti Tömörülés 30, a cseh ANO részéről 7, az ugyancsak cseh Eskü és Motorosok részéről 2, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) részéről 6, belga Vlaams Belang (Flamand érdek) részéről 3, az olasz Liga részéről 8, a holland Szabadságpárt (PVV) részéről 6, a spanyol VOX részéről 6, a portugál Chega részéről 2, a Dán Néppárt részéről 1, a görög Logika hangja részéről 1, a lett Lettország az első részéről szintén 1 képviselő csatlakozott.



A frakció elnökévé Jordan Bardellát (Nemzeti Tömörülés), első alelnökévé pedig a Fidesz soraiból Gál Kingát választották.

A további alelnökök Roberto Vannaci (Liga), Klára Dostálová (ANO), Sebastien Stöteler (PVV) és Anders Vistisen (Dán Néppárt).

Deutsch Tamás: történelmi pillaant a Patrióták Európáért képviselőcsoportjának megalapítása

Történelmi jelentőségű pillanat érkezett el az európai politikában azzal, hogy 84 európai parlamenti (EP-) képviselő részvételével 12 ország pártja létrehozta a Patrióták Európáért képviselőcsoportját - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője Brüsszelben hétfőn.

Deutsch Tamás, a pártcsoport EP-frakciójának alakuló ülését követően magyar újságíróknak nyilatkozva közölte, a Fidesz elnökének, az Osztrák Szabadságpárt elnökének és a cseh ANO elnökének a kezdeményezésére, a patrióta kiáltvány kibocsátását követően létrejött pártcsoport a szabad, a független, a saját lábára álló Európáért fog cselekedni.



A fideszes politikus hangsúlyozta: a júniusban tartott európai parlamenti választásokon szavazó több mint kétmilliónyi magyar állampolgár támogatása jelentős erőt biztosít a magyar jobboldalnak, a polgári nemzeti kereszténydemokrata tábornak. Húszmilliónál is többen voltak azonban azok, akik a Patrióták Európáért frakciójának politikusaira, az európai politikában a gyökeres változást célzó program megvalósítására szavaztak - hívta fel a figyelmet.



A pártcsoport politikusai tudnak és hajlandóak is tenni a szabadság és a béke, az európai keresztény örökség megőrzéséért és egy versenyképes, élhetőbb, erős nemzetállamokra épülő, erős Európáért.



"Mi a nemzetek Európájában gondolkodunk. Meg fogjuk állítani az illegális migrációt európai szinten, és meg fogjuk védeni Európát és az európaiakat" - fogalmazott.



Deutsch Tamás emlékeztetett arra, hogy július elsejével Magyarország átvette az Európai Unió Tanácsa soros elnöki feladatait, és - mint kiemelte - lendületesen kezdett munkához. Orbán Viktor miniszterelnök békemissziójára utalva kijelentette: tenni kell a békepárti fordulat érdekében. A békemisszió lendületet ad annak a szándéknak, hogy végre békét lehessen teremteni - tette hozzá Deutsch Tamás.



Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának elnöke, akit az újonnan megalakult pártcsoport EP-frakciója első alelnökének választott, történelmi napnak nevezte a Patrióták Európáért frakció megalapítását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy az "új és erős frakció" az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciója lett.



Kijelentette: az európai parlamenti választások eredménye azt mutatja, hogy a szavazók változást akarnak Európában. Véget akarnak vetni annak, hogy a brüsszeli bürokrácia elfogadhatatlan politikai paktumokat köt, és mindent megtesz erejének és befolyásának megtartásáért.



Hangsúlyozta: a Patrióták Európáért változást akar. Olyan Európát akar, amely a béke és a szabadság pártján áll, amely kimondja, hogy nem kér az illegális bevándorlásból és meg tudja védeni Európa külső határait. Kimondja továbbá, hogy meg kell őrizni Európa versenyképességét, és azt, hogy elég a brüsszeli centralizmusból. A patrióták frakciója kimondja azt is, hogy tiszteletben kell tartani egymás szuverenitását és nemzeti érdekeit - húzta alá.



A fideszes politikus reményét fejezte ki, hogy az új frakció erősödni fog az elkövetkező időszakban, és fontosnak nevezte az együttműködést más konzervatív jobboldali frakciókkal. Szavai szerint csak így lehet valódi változást elérni az Európai Parlament struktúráiban és gondolkodásmódjában.



A Partióták Európáért több mint egy projekt, több mint egy frakció, több mint egy szövetség. A Patrióták Európáért egy testvéri együttműködés - tette hozzá nyilatkozatában Gál Kinga.

MTI