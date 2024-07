A honvéd kadétprogram sikertörténet

2024. július 10. 15:24

A 2017-ben indult honvéd kadétprogram sikertörténet, már csaknem 10 ezer középiskolás vesz részt benne, 150 iskola kötött szerződést a Magyar Honvédséggel - jelentette ki a Honvédelmi Sportszövetség elnöke szerdán Szentesen.

Simicskó István a harmadik alkalommal megszervezett búvár kadét tábor sajtónapján azt mondta, a hazájukat szerető fiatalok jelentik Magyarország jövőjét.



A 2015-ben indult honvédelmi táborok egyre népszerűbbek, ezekre mind több fiatal jelentkezik. Lebonyolításukat segíti a szövetség, emellett speciális képzéseket nyújtó táborokat is szervez. Ilyen a búvár-, ejtőernyős- vagy a pilótaképzés, illetve a komolyabb fizikai igénybevételt jelentő elite challange tábor - tudatta az elnök.



Ezeken a fiatalok olyan speciális képességeket szerezhetnek, melyet később a honvédségnél vagy a civil életben hasznosíthatnak - közölte a politikus.



Az elnök kifejtette, a II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred bázisa az ország egyetlen olyan létesítménye, amely katonai búvárképzést nyújt. Bár a fiatalok általában szabadidős tevékenység lehetőségét látják a búvárkodásban, ennek a sportnak mindig is volt katonai jelentősége. Előfordulnak olyan katasztrófahelyzetek, amikor szükség van a katonabúvárok szaktudására - tette hozzá.



Farkas Sándor (Fidesz-KDNP), a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a szentesi műszaki ezred búvárbázisa az országban egyedülálló. Egyre több olyan fiatal van, aki érdeklődik a búvárkodás iránt, a Szentesen megszerzett ismereteket, tudást később a fegyveres testületeknél, ipari búvárként vagy akár sportolás során is alkalmazhatják.



Az politikus bízik abban, a búvárbázist a jövőben - akár honvédelmi sportközpontként - fejleszteni tudják.



Debreczeni László, a program szakmai vezetője elmondta, a hétfőtől péntekig tartó táborba az ország minden részéről érkeztek a honvéd kadétprogramban résztvevő középiskolások. A 19 fiú és lány nem rendelkezett búvár alapképzettséggel, a vízbiztonság és úszástudás volt jelentkezési felvétel.



A fiatalok az elméleti alapok elsajátítását követően az alapoktól eljutnak odáig, hogy önállóan biztonsággal tudják kezelni a búvárfelszerelést. A hét folyamán legalább 20 órát töltenek a vízben, de emellett megismerkednek a műszaki ezred tevékenységével is - közölte a szakember.

MTI