A Haza védelméhez erő kell

Sajnos egy laktanyába zárták be a kiváló magyar katonák eskütételét. Ezt a nemes alkalmat nem szabad szégyellni. Nem „csak" a Hősök tere, a Kossuth tér kinálkozik seregünk felfényezésére. A lényeg, hogy minél több ember láthassa vitézeink büszke fogadalomtételét.

2024. július 22. 22:08

Az Egységes Alapkiképzési Program keretében bevonult katonák esküt tesznek a budapesti a Zrínyi Miklós laktanyában 2024. július 22-én. MTI/Máthé Zoltán

A mostani háborús időkben, aki a haza védelmére esküszik, a legnemesebb ügy szolgálatába áll - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az Egységes Alapkiképzési Program keretében bevonultak ünnepélyes katonai eskütételén Budapesten, hétfőn.

"Mi nem egy ideológia vagy egy világbirodalom háborújának megvívására készülünk. Mi nem harcolunk idegen érdekekért mások háborújában. Mi, ha fegyvert fogunk, az otthonunk és a hazánk, a szabadságunk és az életmódunk, a kultúránk, nyelvünk és vagyonunk, nemzeti érdekeink védelmében fogunk fegyvert" - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.



Az esküt tett katonákhoz szólva kiemelte: sok helyről jöttek, de tudják, hogy mindannyian ugyanannak a nemzetnek a tagjai, életük összekapcsolódott, ez a hely itt a közös hazájuk, "amiért érdemes küzdeni, ha kell harcolni a legvégsőkig, mert szükség esetén meg is kell védeni, ami a miénk".



Ősi katonanemzet a magyar, ez az ország nem maradhatott volna meg katonái nélkül - tette hozzá.



A miniszter, a többségében területvédelmi tartalékosokhoz szólva, elmondta azt is: létszámuk a toborzó programnak köszönhetően napról napra nő. Tudják, hogy civil életük, munkájuk, tanulmányaik összeegyeztethetőek a haza védelmére való készenléttel.



A területvédelmi tartalékos erőknek önálló vezérkarifőnök-helyettese és parancsnoksága van. Legfontosabb feladatuk, hogy az országnak azt a pontját védjék, ahová állították őket.



"A rájuk bízott országrész felkent őrei és hősei", mindig, mindenütt, a civil életben is élen kell járniuk - tette hozzá a miniszter.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf leszögezte: a békéhez erő kell, ami az elkötelezett embereknek köszönhetően jön létre.



"Védjük meg hazánkat, Magyarországot!" - mondta a honvédelmi miniszter a Zrínyi Miklós laktanyában esküt tett mintegy 160, a hivatásosok mellett nagyrészt területvédelmi tartalékos katonának.



Takács Attila altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének területvédelmi helyettese az ünnepélyes eskütétel alkalmából elmondott beszédében azt emelte ki: a katona kötelessége a szülőföld és a szabadság védelme.



Hozzátette, sajnos, a békeidőknek vége, nemzetek feszülnek egymásnak, a puszta várakozás már nem opció. A honvédelmi és haderőfejlesztési program történelmi jelentőségű, ennek köszönhetően a magyar hadsereg a térség meghatározó katonai erejévé válhat - fűzte hozzá a tábornok.

