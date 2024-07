Borrell hisztériás rohama

A szélsősőges Borrel le akarja választani a korményt az országról: "megpróbálunk különbséget tenni a magyar kormány és az ország között, amely az uniós tanács soros elnökségét adja".

2024. július 22. 13:34

Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője érkezik a tagországok külügyminisztereinek brüsszeli tanácsülésére 2024. július 22-én. MTI/Bodnár Boglárka

Teljes mértékben elfogadhatatlan Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azon vádja, hogy az Európai Unió a háborút pártolja - jelentette ki az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben hétfőn.

Josep Borrell, a tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően közölte, Orbán Viktor miniszterelnök közelmúltban tett moszkvai és pekingi útjával összefüggésben külön megbeszélést fog kezdeményezni hétfőn annak nyomán, hogy - mint mondta - a magyar külügyminiszter az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén azzal vádolta az Európai Uniót, hogy a háborút pártolja.



"Ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Az Európai Unió nem a háborút pártolja. Az Európai Unió nem a háború oldalán áll" - fogalmazott.



Az Európai Unió Ukrajnát támogatja egy agresszióval szembeni háborújában. Az Európai Unió be akarja fejezni a háborút az ENSZ Chartája szerint - húzta alá a főképviselő.



Az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége által augusztus végére tervezett informális külügyi tanácsülés összehívására vonatkozó kérdésre válaszolva Borrell közölte: a miniszterek beszélni fognak a magyar kormány "elfogadhatatlan álláspontjáról" a magyar kormányfő moszkvai és a kijevi útjának vonatkozásában.



"Megbeszéljük a történteket és a magyar kormány álláspontját" - fogalmazott Borrell, majd úgy folytatta: "megpróbálunk különbséget tenni a magyar kormány és az ország között, amely az uniós tanács soros elnökségét adja".



Emlékeztetett, a Külügyek Tanácsának összehívása a főképviselő feladata. Tehát - mint kiemelte - az augusztus végén, Budapesten tervezett informális külügyi tanácsülés összehívásáról a tagállami miniszterekkel folytatott megbeszélését követően fog dönteni.



Borrell beszélt arról is, hogy a tagállamoknak át kell tekinteniük, miként lehet a befektetéseket és a finanszírozást minél hasznosabban felhasználni Ukrajna megsegítésére. A tagországoknak segíteniük kell Kijevet, hogy mihamarabb helyre tudja állítani a megrongált villamosenergia-infrastruktúráját, valamint további légvédelmi rendszerek átadásával támogatniuk szükséges Ukrajna védekezését. Most ez a kettő a legfontosabb - emelte ki.



Kitért az ENSZ hágai székhelyű Nemzetközi Bírósága (ICJ) pénteken kihirdetett véleményére is, mely szerint Izrael telepespolitikája és a természeti erőforrások felhasználása a megszállt palesztin területeken sérti a nemzetközi jogot, továbbá Izraelnek jóvátételt kell fizetnie a palesztinoknak a megszállás által okozott károkért.



Kijelentette: ezek a következtetések nagyrészt összhangban vannak az Európai Unió álláspontjával, amely - szavai szerint - teljes mértékben egyezik a megszállt palesztin területek jogállásáról szóló ENSZ-határozatokkal.



"A nemzetközi jog folyamatos és egyre gyakoribb megsértésének idején erkölcsi kötelességünk, hogy következetesen megerősítsük megingathatatlan elkötelezettségünket a Nemzetközi Bíróság valamennyi döntése mellett, függetlenül a szóban forgó esettől" - fogalmazott.



A Nemzetközi Bíróság véleményét alaposan elemezni kell, többek között az uniós politikára gyakorolt hatásai szempontjából is - tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

MTI