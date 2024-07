Digitális Állampolgárság Program

Dömötör Csaba kiemelte: az előregisztrációhoz egy alkalommal fel kell keresni valamelyik kormányablakot, vinni kell egy arcképes igazolványt - ami lehet személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél -, és egy olyan mobiltelefont, amelyre már telepítettük a Digitális Állampolgárság alkalmazást.

2024. július 28. 15:39

Indul a Digitális Állampolgárság Program, ősztől egyre több ügyet lehet mobiltelefonról intézni, s már lehet előregisztrálni a kormányablakokban - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebookon vasárnap közzétett videójában.

Dömötör Csaba közölte: várhatóan szeptembertől mobiltelefonnal is igazolhatjuk magunkat a rendőrnél, nem kell magunknál tartani a személyi igazolványt. A mobilalkalmazásban egy helyen meg lehet majd találni a személyes adatokat, amelyeket hitelesítve le lehet tölteni és továbbítani, ami könnyíti az ügyintézést.



Digitális aláírásra is lehet majd használni az alkalmazást, az így létrehozott dokumentum közhiteles magánokiratnak minősül, amit az EU minden tagországában elfogadnak - ismertette az államtitkár.



Az is segítséget jelent, hogy ősztől az új alkalmazással egy gombnyomással lehet majd igényelni erkölcsi bizonyítványt. Ez lesz az első magyar digitális okmányfajta - tette hozzá, jelezve azt is: az új alkalmazás segítségével mobiltelefonról lehet időpontot foglalni a kormányablakokba a legnépszerűbb ügytípusokban.



"Pár perc az egész (...). Ha a jövőben szeretnének egyre több ügyet sorban állás nélkül mobilról intézni, regisztráljanak Önök is!" - biztatott erre mindenkit az államtitkár.



