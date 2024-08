Szilviát nem érdekli, férfi vagy nő, megveri!

A magyar ökölvívó csillag egy önmagát nőnek mondó versenyzővel kerül szembe: "Ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy ha engedték itt indulni, akkor biztosan tudják, hogy nő. Mindenesetre ez az egész csak még értékesebbé tenné azt, ha legyőzném. Erre készülök" - jelentette ki Hámori Luca.

2024. augusztus 1. 18:03

A győztes Hámori Anna Luca (piros) és az ausztrál Marissa Williamson a női ökölvívók 66 kilogrammos súlycsoportjának nyolcaddöntőjében a 2024-es párizsi nyári olimpián az Észak-párizsi Arénában 2024. augusztus 1-jén. MTI/Illyés Tibor

A 66 kilogrammos súlycsoportban szereplő Hámori Luca csütörtökön simán, egyhangú pontozással legyőzte ausztrál ellenfelét, ezzel bejutott a legjobb nyolc közé a párizsi olimpia női ökölvívótornáján és már csak egy siker választja el az éremtől.

A már a kvótaszerzéssel is sporttörténeti tettet végrehajtott kőszegi bokszoló vasárnap újabb fejezetet írt a történelemkönyvekbe azzal, hogy legyőzte a selejtezőben az ír Grainne Walsh-t. Hámori csütörtökön a következő mérföldkő kapujába ért, mivel a nyolcaddöntőnek úgy vághatott neki, hogy ha legyőzi a negyedik kiemelt, Óceánia-bajnok Marissa Williamsont, akkor biztos, hogy ő lesz az első magyar női ökölvívó, aki pontszerző helyen zár olimpián.



Hámori nagyon koncentráltan, de jókedvűen vonult be a szorítóhoz, majd a kezdő gongszó után kezdeményezőbb volt riválisánál, igaz, ő sem rohant "fejjel a falnak". Az első percben mindkét fél óvatosan közelített a másikhoz, méregették egymást, ugyanakkor Hámori egyértelműen többet ütött és pontosabb volt. A szakasz közepén némileg az ausztrál is magára talált, egyszer-kétszer eltalálta a kőszegiek büszkeségét, aki azonban a hajrában ismét riválisa fölé kerekedett és végül mind az öt pontozónál elvitte a menetet.

Az első három perc növelhette a magyar sportoló magabiztosságát és a második szakaszban ez meg is látszott a ringben. Az ausztrálnak mennie kellett előre, ami egyértelműen kedvezett Hámorinak, aki rendre gyönyörűen előzte meg bal- és jobbegyenesekkel. A 23 éves magyar fölénye az idő előrehaladtával nőtt, majd a szakasz közepén egy gyönyörű bal-jobb kombinációval leütötte ellenfelét, akire számoltak. Williamson ezek után látványosan egyre frusztráltabbá vált és sokat dulakodott, kétszer pedig földre lökte ellenfelét, akit ez sem zökkentett ki.

A menet teljesen egyértelműnek tűnt és a bíróknál sem volt vita abban, hogy Hámori volt a jobb, ami azt jelentette a záró három perc előtt, hogy minden bírónál 20-18-ra vezetett. Innen gyakorlatilag már csak arra kellett figyelnie a magyarnak, hogy ne üsse ki őt riválisa, ám ennél sokkal többet tett a harmadik menetben. Az ausztrál támadásait ugyanis az addig megszokott módon állította meg jó ütemben indított ütéseivel és ebben a szakaszban is fölényben volt, noha Williamson ment - elkeseredetten - előre.

A meccs végén Hámori boldogan emelte magasba ökleit, majd az eredményhirdetésnél örömittas kiáltással reagált arra, amikor bemondták egyhangú pontozásos győzelmét.

"Az első győztes meccsem adott egy plusz motivációt és bizonyította, hogy itt van a helyem és már nagyon izgatottan vártam ezt a mérkőzést" - mondta a mérkőzés után Hámori Luca, hozzátéve, hogy a vasárnapi sikerét követően rengetegen gratuláltak neki és biztatták, ami szintén hatalmas lökést adott neki, ahogy az a sok magyar drukker is, akik csütörtökön ott voltak az Észak-párizsi Arénában, hogy neki szurkoljanak. - "Szerencsére a mérkőzésen végig az én akaratom érvényesült és úgy gondolom, hogy simán nyertem."

Hámori azt is elárulta, a második menettől már élvezni is tudta a bokszot, miután az edzői a szünetben elmondták neki, hogy minden pontozónál vezet.

"Amikor sikerült megfognom egy bal-jobbegyenessel, láttam rajta, hogy teljesen elbizonytalanodott és megtört az egész bunyója, onnantól pedig nem volt kérdés, hogy mi lesz az eredmény" - jegyezte meg Hámori, aki a következő körben a világbajnoki ezüstérmes algériai Imane Heliffel küzd meg szombat délután.

A negyeddöntős riválist tavaly a nemzetközi sportági szövetség kizárta a világbajnokságról, mert túl magas volt a tesztoszteron-szintje és Umar Kremljov, a nemzetközi sportági szövetség elnöke azt mondta róla, hogy XY kromoszómája van. Ugyanakkor a játékokon - az IBA-t kizárva - a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a rendező, mely engedélyezte szereplését.

"Ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy ha engedték itt indulni, akkor biztosan tudják, hogy nő. Mindenesetre ez az egész csak még értékesebbé tenné azt, ha legyőzném. Erre készülök" - jelentette ki Hámori Luca.

A csütörtöki programban Kovács Richárd a 63,5 kilogramm negyeddöntőjében már az éremért lép szorítóba.

