A Lepattanó a CineFesten mutatkozik be először a hazai közönségnek

2024. szeptember 6. és 14. között tartják a 20. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált, ahol Vékes Csaba romantikus sportvígjátéka, a Lepattanó Scherer Péterrel és a Dallasból ismert Patrick Duffyval a főszerepben az új, közép-kelet-európai filmekre fókuszáló East of East nagyjátékfilmes versenyszekcióban mutatkozik be. A JUNO11 Distribution által forgalmazott szerethető vígjátékban olyan nagyszerű színészeket láthatunk, mint Derzsi Dezső, Waskovics Andrea, Katona László, Fekete Zsolt, Rába Roland, Elek Ferenc és Mucsi Zoltán. Elkészült a film plakátja is.

2024. augusztus 5. 14:03