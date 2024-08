Melanomaszűrés

2024. augusztus 7. 17:18

Augusztusra és szeptemberre több mint hatezer szabad időpontból lehet választani harminc bőrgyógyászati szakorvosi rendelőben országszerte, a kiválasztott időpontban a bőrgyógyászati járóbeteg-szakrendelésen a melanomaszűrést is elvégezhetik, és más bőrgyógyászati vizsgálat is előjegyezhető - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-vel szerdán.

Rétvári Bence közleményében kiemelte: az időpontfoglaláshoz nem kell mást tenni, mint megnyitni az Egészségablak mobilalkalmazást, az "Időpontok" menüpontban kiválasztani a "Beutaló nélküli" járóbeteg-ellátások közül a bőrgyógyászatot, majd a konkrét szakrendelőt és az elérhető szabad időpontot. A 1812-es Egészségvonal is fogadja a hívásokat, ott is lehet időpontot foglalni a szabad helyekre - tette hozzá.



Azt írta, a nyári szezon végén különösen fontos, hogy az emberek igénybe vegyék a bőrgyógyászati szűrés lehetőségét. Azoknak, akik a nyaralás után, de még a nyár végi, ősz eleji szezonban szeretnének bőrgyógyászati szakrendelésen, melanomaszűrésen részt venni, most már sokkal könnyebb és gyorsabb az időpontkérés az Egészségablak applikációban.



Hozzátette: a melanoma az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb bőrráktípus, amely korai felismeréssel és kezeléssel jól gyógyítható. A melanomaszűrés fokozottan ajánlott a nyaralások után, mivel az UV-sugárzás a legfőbb környezeti kockázat a melanoma kialakulásánál.



Rétvári Bence nagyon fontosnak nevezte az anyajegyek rendszeres ellenőrzését vagy ellenőriztetését szakorvossal. A vizsgálat során a bőrgyógyász átvizsgálja az anyajegyeket, valamint a bőr más elváltozásait, egyéb daganatait, szükség esetén dermatoszkópot használva a részletesebb elemzésért. Hangsúlyozta, hogy az eljárás fájdalommentes, gyors és életmentő lehet.



Az államtitkár kitért arra, hogy a vizsgálathoz nem kell beutaló, ingyenes, és nemcsak a lakóhely szerinti rendelőbe, hanem az országban bárhova be lehet jelentkezni.

