Kl: Puskás Akadémia–Ararat-Armenia - 3:3

Az infantilizmus erre a meccsre is rásütötte bélyegét: Nissila 85. percbeli gyerekes labdaeladása majdnem a „hagyomány" folytatását: a Felcsút első körbeli kiesését hozta. Kérdés, hogy ez a játékos lehetőséget kap-e még akár a bajnoki mérkőzéseken is.

Utoljára frissítve: 2024. augusztus 15. 23:19

2024. augusztus 15. 20:40

Nagy Zsolt ballábas bombalövése a felső kapufa felé tart. Onnan a hálóba vágódott a lada – MTI/Szigetváry Zsolt

A Puskás Akadémia hazai környezetben 3-3-as döntetlent játszott az örmény Ararat együttesével, így összesítéssel továbbjutott a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójából, azaz már csak egy lépés választja el története első főtáblás szereplésétől.

A felcsúti csapatra az előző két kiírás olasz döntőse, a Fiorentina vár a negyedik selejtezőkörben.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó

Puskás Akadémia FC-Ararat (örmény) 3-3 (1-2)

Felcsút, Pancho Aréna, 1280 néző, v.: Genc Nuza (koszovói)

Továbbjutott: a Puskás Akadémia, 4-3-as összesítéssel.

gólszerző: Nagy Zs. (8., 47.), Favorov (94.) illetve Szerobjan (40.), Harutjunjan (44.), Duarte (85.)

sárga lap: Szolnoki (62.), Komáromi (88.), Favorov (95.), illetve Ambarcumjan (21.), Rodríguez (31), Duarte (87.)

piros lap: Nondi (62.)

Puskás Akadémia:

Pécsi - Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill - Szolnoki (Levi, 64.), Plsek (Favorov, 83.) - Soisalo (Komáromi, 54.), Nissilä, Nagy Zs. - Colley (Puljic, a szünetben)

Ararat:

Kucser - Hovhanniszjan, Queiros, Junior Bueno, Grigorjan (Gbomadu, 76 - Ambarcumjan (Duarte, 58.), Nondi, Harutjunjan (Tera, 71.) - Szerobjan, Rodríguez (Ocansey, 58.), Yenne

A felcsúti gárda kiválóan kezdte a találkozót, Nagy Zsolt bombagóljával már a 11. percben megszerezte a vezetést, ezzel pedig megduplázta előnyét összesítésben.



Értelemszerűen így jóval sürgősebb lett a vendégeknek, akik innentől kezdve átvették az irányítást, de egészen a félidő hajrájáig egyetlen veszélyes helyzetet leszámítva inkább csak mezőnyfölényben voltak. A szünet előtt aztán nem csupán góllá, hanem gólokká érett a vendégek fölénye, Pécsi Ármin, a hazaiak 19 éves kapusa két óriási lövéssel szemben bizonyult tehetetlennek.



A fordulás után aztán megint gyorsan betalált a Puskás Akadémia, ismét Nagy Zsolt volt a befejező, negyedórával később pedig emberelőnybe került Hornyák Zsolt együttese, miután Nondi Szolnoki mezrántására egy óriási könyökössel válaszolt, a játékvezető pedig a másodperc tört része alatt felmutatta a piros lapot. Az emberhátrányt gyorsan kihasználta volna a hazai csapat, a félidőben csereként pályára lépő Puljic fejelt a hálóba, de a találatot les miatt érvénytelenítették.



Az örmények tíz emberrel is mentek előre, a csereként pályára lépő Duarte pedig egy 30 méteres bombával ismét megszerezte nekik a vezetést. A vendégek végül nem jutottak el a hosszabbításig, mert a csereként pályára lépő Favorov a 94. percben tökéletesen végzett el egy szabadrúgást, továbbjuttatva ezzel a magyar csapatot.



MTI

Nem tudta önmagát kiütni a Felcsút a gyerekes labaeladással

A 94. percben mesteri szabadrúgásból gólt rúgott a csereként beállt Favorov: 3:3

A 84. percben emberhátrányból vezetést szerzett az örmény csapat. Nissila infantilis hibával átadta a labdát az örményeknek 30 méterre a saját kapujától. Egy bombalövés nyomán Pécsi hálója rezgett: 2:3.

Nissilát a lehető leghamarabb el kell távolítani a keretből: nem üti meg az NB I-es szintet.

A 66. percben utóbb lesnek minősített gólt fejeltünk. Tétlen les volt, bírói műhiba.

A 61. percben emberelőnybe került a Felcsút. Egy birkózó jelenet végén az egyik Ararat-játékos bal csapottal vetett véget a küzdelemnek: villant a piros lap.

Nagy Zsolt immár a második gólját lőtte, ezúttal a baloldalról. A 47. percben egy jobbról átívelt beadásra érkezett, ballal a kapus lábaiba lőtte, onnan pattant a hálóba a labda: 2:2

A 43. percben egy szöglet után a bal oldalról tekert labdát rúgtak a bal felső sarokba: 1:2

A 39. percben szabadrúgáshoz jutott az Ararat. 20 méterről felsőkapufás gólt rúgtak: 1:1

A 37. percben egy távoli lövést Pécsi ügyetlenül ütött ki. A labda a jereváni csatár elé pattant, ő azonban fölé bombázott.

A 24. percben Pécsi hatalmas védéssel őrizte meg a felcsúti előnyt.

A 8. percben Nagy Zsolthoz pattant a labda. Egyet igazított, s jobb oldalról a kapus feje fölött a felső kapuféra lőtt, a labda onnan a hálóba vágódott: 1:0

A mieink: Pécsi - Colley, Colla, Plsek, Nissila - Strorati, Soisalo, Szolnoki, Maceiras - Nagy, Brandon

A Puskás Akadémia nemcsak a továbbjutás reményében fogadja csütörtökön a hazai visszavágón az Ararat-Armenia csapatát a labdarúgó Konferencia-liga harmadik fordulójában, hanem győzelmi sorozatát is szeretné folytatni.

A felcsúti együttes egészen kiváló formában kezdte az új idényt, ugyanis eddig mind a négy mérkőzését megnyerte. Ebből ugyanakkor háromszor kapott gólt, amit most fontos lenne elkerülnie, tekintve, hogy egygólos előnnyel várja a második felvonást. Az viszont mindenképpen bíztató, hogy éppen az örmény rivális ellen tudta megóvni a kapuját egy kiegyenlített összecsapáson.



Az Ararat 2019-ben és 2020-ban is egyetlen párharc megnyerésére volt a főtáblára kerüléstől az Európa-ligában, ráadásul idén is jól kezdte nemzetközi szereplését: a moldovai Zimbru Chisinau együttesét könnyedén búcsúztatta kettős győzelemmel, 6-1-es összesítéssel, emellett a bajnokságban is két 2-0-s diadallal rajtolt az örmény kupagyőztes.



A mostani párharc győztesére az előző két kiírás olasz döntőse, a Fiorentina vár a következő, immár főtáblára kerülésért sorra kerülő negyedik selejtezőkörben, a vesztes pedig búcsúzik.





A Puskás harmadik gólja, szemben Danilo Kucser, az Ararat kapusa (k) a labdarúgó Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében játszott Puskás Akadémia FC - Ararat Armenia FC visszavágó mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2024. augusztus 15-én. A mérkőzés 3-3-as döntetlenre végződött, a magyar csapat 4-3-as összesítéssel jutott tovább. MTI/Szigetváry Zsolt

MTI; Gondola