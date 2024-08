Kl: Puskás Akadémia–Ararat-Armenia - 55. perc: 2:2

Két egyformán jól játszó csapat küzdött az első félidőben. Az örmény gárda formás akciókat vezetett. Egy fölösleges buktatásból szabadrúgáshoz jutottak, azt belőtték. Majd egy mesteri csavarral vezetést szereztek. A Felcsútnak nagyon össze kell szednie magát a második felidőben, ha a Fiorentinát a Makovecz-stadionba akarja hozni.

Utoljára frissítve: 2024. augusztus 15. 22:15

2024. augusztus 15. 20:40

Nagy Zsolt ballábas bombalövése a felső kapufa felé tart. Onnan a hálóba vágódott a lada – MTI/Szigetváry Zsolt

Nagy Zsolt immár a második gólját lőtte, ezúttal a baloldalról. Egy jobbról átívelt beadásra érkezett, ballal a kapus lábaiba lőtte, onnan pattant a hálóba a labda: 2:2

A 43. percben egy szöglet után a bal oldalról tekert labdát rúgtak a bal felső sarokba: 1:2

A 39. percben szabadrúgáshoz jutott az Ararat. 20 méterről felsőkapufás gólt rúgtak: 1:1

A 37. percben egy távoli lövést Pécsi ügyetlenül ütött ki. A labda a jereváni csatár elé pattant, ő azonban fölé bombázott.

A 24. percben Pécsi hatalmas védéssel őrizte meg a felcsúti előnyt.

A 8. percben Nagy Zsolthoz pattant a labda. Egyet igazított, s jobb oldalról a kapus feje fölött a felső kapuféra lőtt, a labda onnan a hálóba vágódott: 1:0

A mieink: Pécsi - Colley, Colla, Plsek, Nissila - Strorati, Soisalo, Szolnoki, Maceiras - Nagy, Brandon

A Puskás Akadémia nemcsak a továbbjutás reményében fogadja csütörtökön a hazai visszavágón az Ararat-Armenia csapatát a labdarúgó Konferencia-liga harmadik fordulójában, hanem győzelmi sorozatát is szeretné folytatni.

A felcsúti együttes egészen kiváló formában kezdte az új idényt, ugyanis eddig mind a négy mérkőzését megnyerte. Ebből ugyanakkor háromszor kapott gólt, amit most fontos lenne elkerülnie, tekintve, hogy egygólos előnnyel várja a második felvonást. Az viszont mindenképpen bíztató, hogy éppen az örmény rivális ellen tudta megóvni a kapuját egy kiegyenlített összecsapáson.



Az Ararat 2019-ben és 2020-ban is egyetlen párharc megnyerésére volt a főtáblára kerüléstől az Európa-ligában, ráadásul idén is jól kezdte nemzetközi szereplését: a moldovai Zimbru Chisinau együttesét könnyedén búcsúztatta kettős győzelemmel, 6-1-es összesítéssel, emellett a bajnokságban is két 2-0-s diadallal rajtolt az örmény kupagyőztes.



A mostani párharc győztesére az előző két kiírás olasz döntőse, a Fiorentina vár a következő, immár főtáblára kerülésért sorra kerülő negyedik selejtezőkörben, a vesztes pedig búcsúzik.



A 21 órakor kezdődő visszavágót az M4 Sport élőben közvetíti.



MTI