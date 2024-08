Hanyatló Nyugat

Tiszteletben kell tartani a keresztény szimbólumokat, ám Nyugat-Európában hanyatlik a kereszténység, templomokat rombolnak le - tette hozzá. A frakcióvezető érdekesnek nevezte, hogy Gyurcsány Ferenc DK-elnök ellenzi ezt a keresztállítást, holott rendszeres bérmálkozik.

2024. augusztus 17. 10:07

Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása - magyarnemzet

Fontos, hogy Magyarország megerősítse a keresztény értékeket, példát mutasson a hanyatló Nyugatnak - mondta Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője a Gellért-hegyi Szabadság-szobor talapzatára tervezett kereszt kapcsán az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.

A Szabadság-szobor modellje: Gaál Erzsébet - wikipedia

A kereszténydemokrata politikus úgy fogalmazott: minden civilizáció vallási alapzatra épült, és ha ez az alapzat elporlad, akkor az a civilizáció is összeomlik.

A szobor alkotója: Kisfaludi Strobl Zsigmond - wikipedia/gocsejimuzeum





Tiszteletben kell tartani a keresztény szimbólumokat, ám Nyugat-Európában hanyatlik a kereszténység, templomokat rombolnak le - tette hozzá. A frakcióvezető érdekesnek nevezte, hogy Gyurcsány Ferenc DK-elnök ellenzi ezt a keresztállítást, holott rendszeres bérmálkozik.



Simicskó István rámutatott arra, hogy a Gellért-hegyi Szabadság-szoborhoz tervezett kereszt a szabadságot és a győzelmet is jelképezi, hiszen a Biblia szerint ahol az Úr lelke, ott a szabadság, a kelet-római császárok pedig a megnyert csaták után győzelmi kereszteket állítottak.



A politikus beszélt arról is, hogy az Erzsébet-táborokban az elmúlt 12 évben mintegy 1,4 millió gyermek nyaralhatott teljes ellátással, emellett katonák, rendőrök, tűzoltók segítségével pályaorientációs lehetőségeket is kaptak, élményekkel gazdagodtak.

Simicskó István a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az ukrajnai háború kapcsán elmondta: mielőbbi tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. Tárgyalni kell az ukrán, az orosz, az amerikai és a kínai féllel is, hiszen ez egy proxiháború, ahol a mögöttes szereplők is fontosak, nemcsak a háború közvetlen résztvevői - mondta.



Ez a háború árt Európának és Magyarországnak is. Ebben a helyzetben mindenkinek megvan a felelősége; a magyar miniszterelnöké a magyar érdekek képviselete, aktív külpolitikát kell folytatnia, s baj, ha azért támadják, mert tárgyal - fűzte hozzá a kormánypári politikus.



Az Oroszország területén végrehajtott ukrán betörés kapcsán Simicskó István elmondta: az ukránok hősiesen harcolnak, de a két ország nincs egy súlycsoportban, az orosz hadseregnek ez nem fog problémát okozni.

MTI