Orbán Viktor: Egy évtized alatt Magyarország és a magyar állam szemmel láthatóan megerősödött

Kétnapos üléssel kezdődött meg a parlament őszi ülésszaka. A 13 órakor kezdődő ülésen megemlékeztek a közelmúltban elhunyt volt országgyűlési képviselőkről, majd Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet.

2024. szeptember 30. 14:46

Először az idei árvízről beszélt a kormányfő. Azt mondta, hogy szeptember közepétől tíz napon át hazánk nehéz heyzetben volt, hirtelen jött az árhullám, és komoly veszély fenyegetette az országot. „Nálunk ez lett az évszázad második legnagyobb árvize.”

A Duna teljes vonalán védekeztünk, a bajt sikerült kivédenünk – tette hozzá Orbán Viktor. Majd megköszönte az önkéntesek és a szakemberek munkáját. A kormányfő úgy fogalmazott: „Egy évtized alatt Magyarország és a magyar állam szemmel láthatóan megerősödött, a magyar állam hatékonyabb, szervezettebb és felkészültebb volt, mint a 2013-as árvíz idején.” A 2013-as árvíz után 435 milliárd forintot fordított a kormány árvízvédelmi fejlesztésekre, ebből 150 millió forintot a Duna menti védvonalak fejlesztésére.

Fejlesztések

A kormányfő beszélt az óvodai és iskolai fejlesztésekről is. Elmondta, hogy az elmúlt években 1400 milliárd forint értékben építettek és újítottak fel óvodákat és iskolákat. 57 tanuszoda, 87 tornaterem és 31 új iskola épült. Augusztus végén pedig átadták az ország legnagyobb iskolai beruházását, a Dunakeszi Diáknegyedet. Emellett számos anyagi segítséget kaptak a családok. „A tanévkezdésre 13 millió tankönyv jutott el ingyenesen a köznevelésben és a szakképzésben tanuló diákokhoz. Ez 15 milliárd forint kiadásától kíméli meg a családokat.” A kormány egyik kiemelt fejlesztési terve a Digitális Magyarország program – folytatta a miniszterelnök. Júliustól az Egészségablak alkalmazáson keresztül már nyolcvan egészségügyi intézményt lehet elérni, és digitálisan is lehet időpontot foglalni a járóbeteg-szakrendelőkbe.

Folytatódott a Gondosóra program is, amelyre már 650 ezren regisztráltak, azaz mára minden harmadik 65 év feletti állampolgárnak van Gondosórája. Emelett elindult a digitális állampolgárság program is. A kormányfő beszélt a turizmus fontosságáról is. Azt mondta, hogy az idei nyár a magyar turizmus rekordnyara volt, az idei év pedig rekordévnek ígérkezik. „Soha nem nyaralt ennyi honfitársunk az országhatáron belül, és soha nem látogatott ennyi turista hazánkba.” Hozzátette azt is, hogy még soha nem nyaralt annyi magyar ember külföldön, mint idén.

Új gazdaságpolitikára van szükség

Migráció kérdése

A kormányfő ezután a migráció témájára tért rá. Mint mondta, a nyár heves vitákat hozott egész Európában. Németország lezárta a határait, Franciaország helyreállítja a rendet a határain, Hollandia minden idők legkeményebb migrációellenes jogszabályrendszerét jelentette be, Svédország és Finnország migrációellenes törvényeket tárgyal. A szabad utazás korszaka a végéhez közeledik. Pedig csak a magyar példát kellett volna követni. Orbán Viktor kiemelte: ma azt büntetik és üldözik, aki kimondja az igazat. Magyarországnak azért kell fizetnie, mert megvédte Európát, Matteo Salvinit pedig azért akarják börtönbe zárni, mert megvédte a hazáját.

Békére van szükség

Beszélt arról is, hogy a háborút illetően a nyugat meggondolatlanul, téves számítások alapján és elhibázott stratégiával ugrott bele az orosz–ukrán háborúba. A helyzet egyre rosszabb, a harcok egyre jobban kiterjednek. A háborúnak azonban nincs megoldása a harctéren, ezért tűzszünetre, tárgyalásokra és békére van szükség – tette hozzá. Magyarország kezdeményezésére alakult meg a Béke barátai nevű nemzetközi országcsoport, amely nem akarja tétlenül nézni, ahogy a harmadik világháború szélére sodorják az egész emberiséget. Végül a szuverenitás kérdéséről is beszélt a miniszterelnök.

Azt hangsúlyozta, hogy mindig csak a nemzeti kormányzás és a nemzeti összefogás jelenti a megoldást. Kiemelte, hogy a kormány a magyar állam minden eszközét habozás nélkül felhasználja a szuverenitás és a függetlenség megóvása érdekében. „Meggyőződésem, hogy bármilyen kilátástalan is a helyzet, ha megteszel mindent, ami tőled telik, minden jóra fordul” – fogalmazott beszéde végén Orbán Viktor, majd eredményes munkát kívánt a képviselőknek.

MTI