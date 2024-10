A Tottenham támadó futballját kell megtörnie a Fradinak

2024. október 2. 18:32

Pascal Jansen vezetőedző (jobb) és Dibusz Dénes kapus a Ferencváros labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Groupama Arénában 2024. október 2-án. A csapat másnap az angol Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspurt fogadja a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának második fordulójában. MTI/Koszticsák Szilárd

Pascal Jansen vezetőedző szerint a Ferencváros nagy nyomás alatt lehet a labdarúgó Európa-liga második fordulójában, mert csütörtöki riválisa, a Tottenham Hotspur ismert a támadó futballjáról.

"Az eddigi legerősebb ellenfelünk következik, de ettől még nem változott a felkészülésünk. Mint mindig, úgy most is kielemeztük az ellenfelet és a gyengeségeit akarjuk kihasználni. Ez most sincs másként, találtunk ilyet a Tottenhamnél is, de persze nehezebb lesz kihasználni" - fogalmazott a szerdai sajtótájékoztatón a holland szakember, aki elárulta, az MTK Budapest elleni mérkőzésen fejsérülést szenvedett Cebrail Makreckis újra a keretben van és bevethető.

A nyáron kinevezett tréner kifejtette, nagy különbség van a hazai és nemzetközi meccsek között, utóbbiakhoz szintet kell lépni, fontos a helyzetek kihasználása. Megjegyezte, a Tottenham még nagyobb szintlépést igényel a játékosaitól.

"Jól ismerem az ellenfelet, mert elég intenzíven követem a Premier League-et. Sokféleképpen lehet játszani a Tottenham ellen, de a legfontosabb, hogy saját játékstílusunkhoz hűek maradjunk, és közben ne legyünk naívak sem, mert a Spurs ismert a támadó jellegű futballjáról, így nagy nyomás lesz rajtunk, amikor nincs nálunk a labda" - mondta a Londonban született tréner, aki bevallása szerint szimpatizál a brit futballal, így a Tottenhammel is, ezért különleges mérkőzés lesz a számára a csütörtöki.

Jansen úgy vélte, az eddigi nemzetközi meccseken nem a magabiztossággal volt baj, többnyire jól megállták a helyüket, inkább a koncentráció nem volt a helyén a kapott góloknál és a kihagyott helyzeteknél, ezt pedig az európai kupasorozatokban tízből nyolcszor megbüntetik.

"A Premier League talán a legnívósabb bajnokság. Bármelyik csapatot kiválasztjuk onnan, bárkinek a világon nagyon komoly ellenfele tud lenni. Még a tabellán hátul lévő csapatok is olyan minőséget képviselnek, amellyel bármely bajnokságban megállnák a helyüket, vagy akár élmezőnyhöz tartoznának" - mondta Dibusz Dénes.

"Az elmúlt években átalakult a futball, egyre több olyan csapat van a szigetországban, amely nem csak beadásokkal és előreívelésekkel operál. A Tottenham is ilyen. Nem a brit stílust, hanem a modern futballt képviseli, úgyhogy nem lesz a megszokottnál több beívelés".

A magyar válogatott kapusa elárulta, mindegyik játékos nagyon várja ezt a mérkőzést a sorsolás pillanatától, mert a hazai találkozókat tekintve a legnevesebb, legnívósabb ellenfél következik. Úgy vélte, ez motivációt és tettrekészséget jelent az öltözőben, mert szeretnék megmutatni, hogy fel tudják venni a versenyt ilyen ellenféllel is.

"Nehéz belőni, a Tottenham hova helyezhető az elmúlt évek ellenfeleihez képest. Játszhatna a Bajnokok Ligájában is, sőt, jó esélye lenne, hogy ott is továbbjutó helyen végezzen. Az Európa-ligában pedig az egyik olyan együttes, amelyik esélyes lehet a végső győzelemre"

- mondta az MTI érdeklődésére az angol riválisról Dibusz, aki a Barcelonához, a Juventushoz, a Bayer Leverkusenhez és talán a Celtic Glasgowhoz hasonlította a Tottenham erejét.

A Ferencvárosnál zajló csapatépítésről úgy vélekedett, Jansen a korábbitól merőben eltérő elképzelést hozott, ezért időt kell adni a játékosoknak, mert talán emiatt megy nehezebben az átállás.

Hozzátette, az út első harmadánál tarthatnak, de ami pozitívum, hogy az eredményekre nem lehet panasz, mivel a bajnokságot pontveszteség nélkül vezetik. Ennek ellenére érzik, hogy "játékban több kell".

