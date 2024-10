Bolsevik ábrázatú liberálisok

Vajon tisztában van-e Leyen asszony azzal a ténnyel, hogy hány német honfitársa hagyja el a szülőföldjét, és költözik Magyarországra, ebbe a korrupt Orbán-i diktatúrába, ahol minden rossz? – veti fel Kövesdi Károly.

A valódi keresztény-konzervatív értékek az egységről, nem a megosztásról szólnak – rögzítette Manfred Weber, az Európai Néppárt, EPP, frakcióvezetője szerdán Strasbourgban. Kövesdi Károly Európa-érmes újságírót kérdezte a Gondola.

– Szerkesztő úr, a szélsőséges Weber egységről prédikált. Jól emlékszünk, a Kádár-rendszerben tökéletes volt az egység: az úgynevezett „választásokon" több mint 98 százalékos volt az MSZMP győzelme. Miért érezzük azt, hogy Weber nem keresztény-konzervatív, hanem kommunista, méghozzá a legrosszabb fajtából?



– Manfred Weber lelkületében lehet, hogy kommunista, de leginkább gátlástalanul haszonleső és karrierista figura, aki – még jól emlékszünk a leleplezésre – a saját bajorországi vidéki házát használta „képviselői irodának”, hogy a többi viselt dolgait ne soroljuk. Ő amúgy a kommunistának valóban az a prototípusa, aki – akárcsak elődje, Donald Tusk – bármire hajlandó a hatalomért. Most éppen kapott egy hűséges magyar illetőségű cipőpucolót, aki mindent megtesz a mentelmi jogért cserébe. Mondhatni, megtalálta zsák a foltját. Ezek ilyenek: elvtelen, a csordaszellemet hűen ápoló emberek, akik mindig arról prédikálnak, amit másoktól elvárnak, de rájuk nem vonatkozik. Tipikus bolsevik tempó.

– A szélsőséges Leyen többen közt azt is Orbán Viktor szemére hányta, hogy sok orosz dolgozik Magyarországon, Kiderült, hogy hazánkban hétezer orosz dolgozik, Németországban 300 ezer. A leplezett Leyen úgy tett, mintha nem hallott volna semmit. Miért emlékeztet ez bennünket a proletár diktatúra korának politikusi viselkedésére?



– Az európai polgárokat eláruló brüsszeli liberálbolsevik többség hazugsággyára most is lelepleződött, és csoda, hogy Orbán Viktor elnöki beszámolója után nem hámlott le a bőr a hölgy képéről. A magyar miniszterelnök ugyanis darabokra szedte a hazug brüsszelitákat, élükön ezzel a hölggyel, akik a csőd felé sodorják az európai nemzeteket. A magyar miniszterelnök természetesen nem öncélúan ostorozta őket, de megoldásokat is kínált a magyar elnökség részéről. Mert hogy a patrióták valóban a szívükön viselik Európa sorsát, ellentétben ezekkel. Hogy a Magyarországon dolgozó néhány ezer orosz munkavállaló biztonsági kockázatot jelentene az Európai Uniónak? Ez a vicc kategóriája, ez a hazugság csak egy a sok közül. Vajon tisztában van-e Leyen asszony azzal a ténnyel, hogy hány német honfitársa hagyja el a szülőföldjét, és költözik Magyarországra, ebbe a korrupt Orbán-i diktatúrába, ahol minden rossz? Az élő közvetítés során elnéztem a hölgyet, aki – míg a plénum fele a mobiltelefonját birizgálta – rezzenéstelen arccal ült a helyén, szekundánsával, a szlovák ©evčovičcsal, s olybá tűnt, nem is érdekli, mit mond Orbán Viktor. A diktatúra, az diktatúra, legyen akár vörös, akár szivárványos. Ez sem más, mint a szovjet típusú kommunista diktatúra, csak rafináltabb és hazugabb. A moszkoviták legalább ügyeltek a részletekre, a brüsszelitáknak semmi se számít.

– Az EU-szélsőség korrupcióval is vádolja Magyarországot. Orbán Viktor azt mondta, nem akar személyeskedni, de az, hogy az EU-vezetőség vádoljon meg bárkit korrupcióval, az nagyon nevetséges. Miért fagyott meg ekkor több EU-vezető arca?



A Világbank jelentése szerint Magyarország korrupció tekintetében sokkal jobban áll, mint sok bezzeguniós ország. Ezzel természetesen Leyenék is tisztában vannak. Sajnos, maga az Európai Bizottság (mivel nem ország, csak egy szövetség) nem szerepelhet ilyen kimutatásokban, különben lehet, hogy kiderülne, kinek jó az például, hogy Leyenék (tönkretéve a német autóipart vagy a spanyol húsexportot) gazdasági hadat üzennek Kínának. Ugyanakkor ezek a liberálbolsevik vezetők hozzá vannak szokva, hogy a többség a konc reményében a talpukat nyalogatja (vagy mint Weber elvtárs, virágcsokrot lóbálva vigyorog), és szokatlan számukra, hogy egy miniszterelnök kendőzetlenül és elegánsan a képükbe vágja az igazságot. Nem csoda, hogy sokkos állapotba kerültek, s ha lehet, még jobban fogják gyűlölni a magyar miniszterelnököt az őszinteségéért.

Molnár Pál



