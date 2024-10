A családot és az életet tisztelni kell

2024. október 27. 07:49

Soltész Miklós – archív/felvidek.ma/Pásztor Péter

A családot és az életet tisztelni kell - jelentette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Pozsonyban, ahol köszöntőt mondott a helyi filharmonikusok koncerttermében tartott ökumenikus koncerten, amelyet Magyarország soros uniós elnökségének keretében tartottak szombaton.

Az államtitkár a család szerepének és az élet tiszteletének fontosságát emelte ki, illetve hangsúlyozta az önmagát és a nemzetiségeket egyaránt megbecsülő nemzet gyakorlatát. Utóbbival kapcsolatban rámutatott: Magyarországon a nemzetiségek tisztelete és megbecsülése az érintett közösség oktatásában és kulturális életében éppúgy megjelenik, mint az egyes önkormányzatok és civil szervezetek támogatásában.

A rendezvényen az államtitkár Tomás Taraba helyi miniszterelnök-helyettessel közösen vett részt, akivel több aktuális témában rövid egyeztetést is tartottak. Erről Soltész Miklós az MTI-nek elmondta: az elmúlt egy év során nagy mértékben javultak a kapcsolatok, és a mostani találkozó is ezt szolgálta, annál is inkább mivel több kérdésre is azonos módon tekintenek. Kifejtette: ezen nézetbeli metszéspontok közül a legfontosabbak az élet és a család tisztelete, illetve a patriotizmus.

Rámutatott: hasonló a gondolkodás a család és a családok támogatásának témájában, illetve a közösségeket Európa-szerte bomlasztó genderideológia elutasítása tekintetében is. Kiemelte: azt is nagyon fontosnak tartják, hogy mindenhol Európában merjék vállalni a nemzet fontosságát, s mindezt úgy, hogy közben tiszteletben tartják az egyes országokban élő nemzetiségeket is. Megjegyezte: az elmúlt évtized nemzetiségi politikája ebbe az irányba mutat.

MTI