Európának óriási remény Donald Trump elnöksége

Semjén Zsolt az amerikai elnökválasztásról azt mondta, Donald Trump győzelme a normális Amerikába vetett hitet adta vissza, általa a józan ész és a normális emberi értékrend állhat helyre.

Európának és Magyarországnak is óriási remény Donald Trump, az amerikai elnökválasztáson győztes republikánus jelölt elnöksége - erről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszélt a hirado.hu-nak adott interjúban, ahol kitért arra is, hogy sem ő, sem a KDNP nem támogatja Ukrajna NATO-tagságát, mert az a harmadik világháború kockázatát hordozza.

Szerinte "a minden értéknek a lerombolása most talán véget ér Amerikában". Az volt a probléma a Demokrata Párt ideológiájával, hogy nemcsak Amerikát tették tönkre vele, hanem demokráciaexport néven - aminek semmi köze a demokráciához - ezt rá akarták kényszeríteni az egész világra. A demokrata párti Amerika addig exportálta a demokráciát, amíg nekik nem maradt - mondta.

Arra számít, hogy az ukrajnai háború kapcsán a józan ész alapján lesz egy orosz-amerikai megállapodás is, ami elemi érdeke az egész világnak, de különösen Európának, amely belerokkant ebbe a háborúba. Európa eddig csak a kárát látta a szankcióknak, ezért ahogy Európának, úgy Magyarországnak is óriási remény Donald Trump elnöksége - mondta.

Semjén Zsolt kitért arra is, hogy sem ő, sem a Kereszténydemokrata Néppárt nem támogatja Ukrajna NATO-tagságát.

"Az én gyerekem nem fog meghalni Ukrajnáért, és amíg én a KDNP elnöke és miniszter vagyok, mindent megteszek azért, hogy egyetlen magyar ember se haljon meg" - fogalmazott.

Kifejtette: ha Ukrajna NATO-tag lenne, akkor ma a harmadik világháborúban lennénk, vagy az történne, hogy a NATO mégse védi meg minden tagállamát. Mindkét opció rossz, ezért az a legfontosabb, hogy legyen előbb tűzszünet, amely alatt elindulhatnak a béketárgyalások - rögzítette.

Kitért arra is, hogy Magyarország jó válaszokat adott Európa és az emberiség legfontosabb kérdéseire: "No migration! No gender! No war!".

Úgy fogalmazott: "ma már csak a hülye nem látja", hogy a migráció katasztrófához vezet, kezelhetetlen. Ezt már a nyugatiak is látják, csak nehezen jönnek le a régi kommunikációs panelmondatokról - mondta.

Semjén Zsolt szerint az is tény, hogy ha az illegális migránsok már beözönlöttek az országba, onnan kitenni őket nagyon nehéz, ezért nem szabad beengedni őket.

Hozzátette: genderügyben is igazunk van, mert főként a transzügyekkel Nyugaton annyira "túltolták" a dolgot, ami már teljesen ellentétes az ember természetével és abszurditásig megy.

A háború tekintetében minden épeszű ember azt gondolja, hogy "nehogy már az én gyerekem, az én apám meghaljon" egy olyan háborúban, amiben nekünk semmilyen felelősségük nincsen. Ez egy orosz-ukrán háború, és ezen a szinten is kell tartani, nem szabad, hogy eszkalálódjon - jelentette ki.

Rámutatott: ezt minden épeszű ember belátja, csak nehezen jön le a mainstream erről a vonalról. De le kell jönnie, mert miután az amerikaiak nem fogják tovább finanszírozni ezt a háborút, az európaiak sem tudnak több pénzt költeni erre - fejtette ki.

Semjén Zsolt nevetségesnek nevezte, amit az ellenzék állít, hogy Magyarország el van szigetelve, amikor a világ diplomáciájának a központja Budapesten van és Orbán Viktorhoz viszonyítva határozzák meg magukat Ausztriától kezdve Szlovákián át egészen az Egyesült Államokig. Még az ellenfeleink is Orbán Viktorhoz viszonyítva pozícionáljak magukat - mondta.

Hangsúlyozta, hogy nem kell ideológiai kérdést csinálni a gazdasági kérdésekből. Nem hidegháború, konfrontáció van, hanem gazdasági együttműködés. Ez az egész világnak jó: Európának létérdeke, Magyarországnak meg különösen. Minden, ami ebbe az irányba megy jó, és minden, ami a hidegháború felé megy, az rossz - értékelt.

Kitért arra is, hogy a kereszténydemokratákat nem azért támadják, mert valóban súlyos bűnök terhelik őket, hanem azért, mert hatékonyan képviselik a keresztény értékeket, és ez idegesíti az egyházellenes tábort.

Kitért arra is, az ellenzéket senki nem akadályozta meg és most sem akadályozza meg, hogy olyan politikát vigyenek, ami jó a határon túli magyaroknak. Ők kicsinyes politikai számításból ezt elutasították, következésképpen a határon túli magyarok is elutasítják őket. Ezért magukat okolják, ne a határon túli magyarokat.

Aláhúzta: a határon túli magyarok ügyeit ki kellene venni a napi pártpolitikából. Emlékeztetett: a Gyurcsány Ferenc idején negligált Magyar Állandó Értekezletet visszaépítették, ahol az összes határon túli magyar párt és az összes magyarországi párt ott van.

"Én mindenkit szeretnék integrálni a magyar nemzetpolitikába" - fogalmazott.

Azt mondta, a közelmúltban elhunyt Potápi Árpád János karizmatikus személyisége pótolhatatlan, de az államtitkári posztot be kell tölteni. A tisztségre Nacsa Lőrincet, a KDNP frakcióvezető-helyettesét kérte fel.

Elmondta, arra törekszik, hogy a KDNP-ben minél több fiatal legyen, akik elkötelezett keresztények és profi politikusok. Jelezte: most lesz a KDNP országos nagy választmánya, ahol teljes tisztújítás történik.

Amióta Latorcai Csaba a főtitkár, ezer új tag lépett be, több mint száz szervezetet hoztak létre. Miközben más pártokba nehezen találnak tagokat, addig a KDNP-ben egyre többen lépnek be.

"Nem azért van ez, mert a KDNP olyan nagyszerű, hanem azért van, mert a kereszténydemokrácia nagyszerű" - mondta Semjén Zsolt.

