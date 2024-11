Hazaszerető fiatalokra van szükség

A hazaszeretet európai érték, évszázadokon át hazaszerető művészek, értelmiségiek hozták létre azokat a keresztény művelődési értékeket, amelyek ma is az európaiság alapjai.

2024. november 17. 10:06

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszél a Fidelitas XXI. Tisztújító kongresszusán Debrecenben 2024. november 16-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Patrióta fiatalokra van szükség - jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Fidelitas országos tisztújító kongresszusán szombaton, Debrecenben.

Hankó Balázs hangsúlyozta, ebben a felbolydult világban és Európában akkor maradunk erősek és leszünk még erősebbek, ha a patriotizmus mellett kitartóan versenyképesek is vagyunk.

Kultúránk tesz meg, tart meg minket magyarnak, felsőoktatásunk, szakképzésünk és innovációnk adja azt a versenyképességet, küldetést és hivatást, amely aztán előrébb visz minket - fogalmazott a miniszter.

A tárcavezető hozzátette, a patriotizmus és a versenyképesség mellett a család a közösségünk alapja, "így gondolkodunk mi a mindennapi patriotizmus minisztériumában" és ezekben kell együtt, közösen előre haladni.

Elkötelezettek vagyunk a még sikeresebb egyetemek és még sikeresebb szakképzés iránt, valamint a kultúrában még jobban ki kell teljesíteni a keresztény és nemzeti gyökereinket - hangoztatta Hankó Balázs, biztosítva a jelenlévőket arról, hogy ehhez minden kormányzati segítség rendelkezésre áll.

"Hajrá, így tovább, hajrá, patrióta nagyon aktív fiatalok. Köszönjük szépen!" - mondta a miniszter.

Az eseményen Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára a küldöttekhez szólva azt mondta, a Fidelitasnak az a legnagyobb ereje, hogy tagjai mindig ott vannak az emberek között és mindig tudják, mi a fontos a helyi közösségnek.

Emlékeztetett, a Fidelitas tagjai nagyon komoly és fontos munkát végeztek el az eddigi választási kampányokban, amiért nagy köszönet jár nekik.

"Most is, 2024-ben azért egy nagyon-nagyon különleges helyzetben, nagyon kemény kampányban kellett megállni a helyünket, és az a helyzet, hogy ez nélkületek nem sikerülhetett volna" - hangoztatta az államtitkár, megjegyezve, abban, hogy az európai parlamenti választásokon is helyt tudott állni a kormánypárt, fontos szerep jutott a Fidelitas tagjainak.

Koncz Zsófia kitért arra, a tagok közül nagyon sokan új feladatot kaptak a nemrég megalakult önkormányzatokban is, amire büszkének kell lenni.

A helyi közösséget alakítani "a legvagányabb dolog, mert tényleg minden nap ott vagytok, és gyakorlatilag, hogyha valamilyen ötletetek van, azonnal visszacsatolást kaptok rá" - fogalmazott, majd arra hívta fel a jelenlévők figyelmet, hogy ezt az erőt ki kell használni.

Nagy István agrárminiszter beszédében hangsúlyozta, a Fidelitasnak fontos szerepe van a mai megváltozott világban, a küzdelmeket a való élet mellett már a virtuális világban is folytatni kell.

"Végtelenül fontos szerepetek van abban, hogy hogyan kötitek össze a generációkat, hogyan segítetek bennünket megértetni a generációkkal" - fogalmazott az agrártárca vezetője, majd kiemelte, ezeket a hangokat tolmácsolni nagyon fontos dolog.

Az értékőrzésnek nemzetpolitikai jelentősége van, értékeink feltárása, megismertetése és megőrzése erősíti a nemzet ellenállóképességét és az önbecsülését - mondta Nagy István.

Az agrárminiszter egyben azt kívánta a jelenlévőknek, hogy fedezzék fel az országot, teljesítsék álmaikat annak érdekében, hogy szuverén, szabad és erős országot tudjanak továbbadni gyerekeiknek.

Varga-Bajusz Veronika, a KIM felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára elmondta, ez az a politikai közösség, amely a mai napig a szuverén és büszke Magyarországért dolgozik.

Küzd azért a jobboldali konzervatív ideológiáért, amely megtarthat minket és megtartja a normalitást ebben az elveszett világban - fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, ezért mennek terepre minden kampányban, ebben a munkában pedig továbbra is számítanak a fiatalokra.

Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára arról beszélt, a Fidelitas tagjai őrzik és védik a rájuk bízott őrhelyet és vállalják ezt a harcot.

"Ezért mindannyian külön tapsot érdemeltek. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy itt lehetek" - hangsúlyozta az államtitkár.

A küldötteket videóüzenetben köszöntötte többek között Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is.

