Orbán Viktor: Megszületett a bérmegállapodás

– Megszületett a bérmegállapodás – tudatta Orbán Viktor. A miniszterelnök hétfőn reggel írta alá a három évre szóló béregyezményt a Karmelita kolostorban a munkavállalói és a munkaadói oldal képviselőivel.

2024. november 25. 09:16

"Fiatalkoromban azt tanították, hogy a virsli egy finom étel, de nem kell bemenni megnézni, hogy hogyan készül" - írta le az eredménnyel lezárult bértárgyalásokról Orbán Viktor, aki emellett jelezte, nem a kormány feladata volt tető alá hozni a megállapodást a munkavállalók és a munkáltatók között. A miniszterelnök a bérmegállapodás részleteit bejelentő sajtóeseményen közölte, azért is voltak nagy csaták a mostani megállapodás során, mert Magyarország "egy háború árnyékában él", és az egész európai gazdaság megsínyli az ukrajnai háborút.

"A nagy kérdés a mostani tárgyalások előtt az volt, hogy hogyan képzeljük el a 2025-ös évet" - fogalmazott, utalva arra, hogy a kormány kétféle költségvetést készített; meg kellett várni az amerikai elnökválasztást "egy szuverenista kormány vezetőjeként is". A megállapodás azon alapul, hogy 2025 "békeév lesz", ezért "a magyar kormány úgy hiszi, hogy "a következő évben a 3 százalékot meghaladó gazdasági növekedés reális, bár kétségek mindig vannak". Gratulált a szakszervezeteknek és a munkaadóknak is, mert "minden ilyen tárgyaláshoz államvezetési képességek kellenek".

"Ez alatt azt értem, hogy mindenki részérdekekért harcol, de csak úgy, hogy nem rombolja le az egészet" - egészítette ki gondolatát. Előfordulhatott volna, hogy mindenki jól jár, de úgy, hogy a "nagy egész" eközben rosszul. Köszönetet mondott azért, hogy ez a megállapodás "már nem ez az első eset", a tárgyaláson jelen volt az a gondolat, hogy összességében is jó kell, hogy legyen az eredmény. Ezek után nincs más hátra, mint hogy végrehajtsák a megállapodásban foglaltakat.

"Ez a bérmegállapodás 9, 13 és 14 százalékos mértékű emelést tartalmaz, de ha csak úgy dolgozunk, ahogy eddig, akkor nem lesz tartható. Ehhez bizony a vállalatok menedzsmentjének, az érdekképviseleteknek, a munkásoknak is többet kell hozzátenni, örülök, hogy mindenki úgy gondolja, hogy ez lehetséges" - figyelmeztetett Orbán Viktor, aki a megállapodást történelmi léptékű megállapodásnak nevezte, mivel soha nem történt még ekkora minimálbér-emelés, 2027-re 40 százalékos lesz az emelkedés. Azt is jelezte, a minimálbér reálértéke 29 százalékkal fog nőni 2027-ig, és az el fogja érni az átlagbér felét.

Bejelentette: 8100 milliárd forintért 300 új beruházás indul el 2025-ben, illetve számos beruházás be is fejeződik, gyárátadások lesznek Győrben, Szegeden és Debrecenben, és elkészül a Belgrád-Budapest vasútvonal is, "de ez a nagyok dolga", a kicsiké ez a most megszületett bérmegállapodás, amelyet a Demján Sándor program is támogat. "Jól olajozta a megállapodást az, hogy közben egy soha nem látott új intézményt is be fogunk vezetni, ez pedig a munkáshitelprogram" - folytatta, hozzátéve, könnyített feltételekkel 150 ezer forint értékben adhatnak a munkáltatók lakhatási támogatást a munkavállalóknak. A bérmegállapodás Orbán Viktor szerint akkor fog működni, ha tehát meglesz a növekedés.

Emlékeztetett, 2010-ben a kormány vállalása 1 millió új munkahely volt, most ugyanilyen cél az egymillió forintos átlagbér, és örül, hogy vannak olyan partnerek, akik "ezt nem zárják ki". "Nagy kérdés, hogy ki tudja-e termelni a magyar gazdaság ezt a jövedelmet" - tette hozzá, e helyütt köszönetet mondva a vállalatoknak és biztatva őket, hogy érjenek el még jobb teljesítményt. Bízik benne, hogy a "felülvizsgálati klauzulára" nem lesz szükség a jövőben. Köszönetet mondott a kormány részéről a tárgyaláson részt vevőknek, a kormány részéről Nagy Mártonnak (NGM) és Varga Mihálynak (PM). Jelezte, a két miniszter egyikére "hattyúdal", a másikra "szép nyitány" vár.

MTI