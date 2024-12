KiberPajzs program – Videó

2024. december 11. 15:42

nki.gov.hu

Újabb három szervezet: a Szerencsejáték Zrt., a Visa és a Mastercard is csatlakozott a KiberPajzs programhoz, így a programban résztvevő partnerek száma 13-ra emelkedett - mondta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.

Virág Barnabás közölte, biztos benne, hogy mindhárom szervezet elhivatott mind a kiberbiztonság, mind a pénzügyi edukáció mellett és fontos partnerei lesznek a jegybanknak és a KiberPajzsnak az online térben elkövetett visszaélések elleni küzdelemben.

Az MNB alelnöke példaként említette, hogy a lakossági átutalásoknál a sikeres visszaélések mértéke 2023-ig folyamatosan nőtt.

A KiberPajzs tavalyi elindítása után azonban javulást tapasztaltak, 2023 harmadik negyedévéről a negyedik negyedévre 8 milliárd forintról, 5,1 milliárd forintra csökkentek a lakossági átutalásoknál a csalással lehívott pénzösszegek és nagyjából idén is ezen a szinten maradtak.

Jelezte ugyanakkor, hogy a kártyás vásárlásoknál még jelentősek a kihívások: 2024 első felében 109 ezer darab ilyen jellegű visszaélés történt 5,5 milliárd forint értékben, ami az okozott kár mértékét tekintve csaknem másfélszerese az egy évvel korábbinak.

Virág Barnabás az ügyfelektől azt kérte, hogy most a karácsony előtti időszakban az online vásárlásoknál a pénzügyi tranzakciók esetén hozzanak felelős döntéseket. A lakosság számára javasolta, hogy az online vásárlásoknál használják a virtuális kártyákat, továbbá ha a kereskedő honlapján elérhető, akkor éljenek a qvik elnevezésű azonnali fizetési megoldással, és az ünnepi időszakban is állítsanak be a vásárlási szokásaikhoz alkalmazkodó limitet.

Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy a nem pénzügyi társaságok és az állami tulajdonú vállalatok közül elsőként csatlakoztak a KiberPajzshoz.

Hozzátette, 5 millió játékosa és mintegy 1,5 millió online regisztrált játékosa van a Szerencsejáték Zrt.-nek, amelynek fontos a programhoz való csatlakozás, hogy növelni tudják a játékosaik kiberbiztonságát. Erre azért is szükség van, mert míg az elmúlt 5 évben a számsorsjátékok bevétele 27 százalékkal, a sorsjegyeké 55 százalékkal nőtt, az online sportfogadás bevétele ennél jóval gyorsabban, 228 százalékkal emelkedett.

Elmondta, hogy az online regisztrált jétékosaiknak digitális pénztárcájuk is van, ahova pénzt tölthetnek fel és nyeremény esetén pénzt utalnak vissza maguknak, így a kockázatok közel azonosak, mint bármilyen pénzforgalmi számlánál. Ha egy kibertámadó megtéveszti az ügyfelet és bejut annak felhasználói fiókjába, akkor gond nélkül eljátszhatja a játékos egyenlegét. Ráadásul a csaló a fiókon keresztül a játékos személyes adataihoz is hozzájuthat.

Mager Andrea úgy vélte, hogy bár a bankok felkészültek a kibertámadásokra, a felhasználók - esetükben a játékosok - óvatlanságból, figyelmetlenségből áldozattá válhatnak, ezért fontos, hogy az ügyfelek információbiztonsági tudatosságát a következő időszakban megerősítsék.

Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője nagyon jó és hiánypótló kezdeményezésnek nevezte a KiberPajzs programot, amelynek a motorja a jegybank és a bankszövetség. Hozzátette, hogy a Visa globális hálózatot üzemeltet, így a KiberPajzs programba a legjobb nemzetközi gyakorlatokat tudja becsatornázni.

Az MNB által az MTI-nek szerdán eljuttatott közlemény szerint a kibertámadások meghatározó része az ügyfeleket célozza, így a pénzügyi tudatosság megerősítése kiemelten fontos feladattá vált.

A kibercsalások növekvő tendenciája miatt 2022 végén az MNB, a Magyar Bankszövetség, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az Országos Rendőr-főkapitányság megalapította a KiberPajzsot. Azóta az Igazságügyi Minisztérium, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, a Magyar Államkincstár és a Nemzetgazdasági Minisztérium is csatlakozott a projekthez. A KiberPajzs edukációs-kommunikációs kampány az online felhasználói tudatosságra, a digitális biztonsági alapismeretek fontosságára hívja fel a figyelmet, amellyel a fogyasztó az online térben is biztonságban tudhatja értékeit, megtakarításait.

MTI