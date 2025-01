A Fidesz soha nem ért el ilyen jó százalékos eredményt ebben a körzetben

Kormánypárti győzelem, baloldali vereség Dombóváron, a Fidesz soha nem ért el ilyen jó százalékos eredményt ebben a körzetben – olvasható az Alapjogokért Központ legfrissebb elemzésében, amelynek részleteit hétfőn közölték az MTI-vel.

2025. január 13. 12:20

Az elemzés szerint a dombóvári időközi választás a kormánypártok társadalmi támogatottságának stabilitásáról tanúskodik, és vereséget jelent a rajthoz sem álló, előrehozott választást követelő baloldali szereplők számára is. Tizenöt hónappal a soron következő országgyűlési választás előtt óvatos, észszerű következtetéseket szabad csak levonni egy időközi választás eredményéből – hangsúlyozták, majd öt pontban foglalták össze következtetéseiket.

Az első az, hogy a Tolna Vármegye 2-es számú országos egyéni választókerületében megtartott időközi választás változatlanságról és jobboldali stabilitásról árulkodik. A Fidesz-KDNP jelöltje könnyedén, a szavazatok 63,7 százalékának megszerzésével tartotta meg a kormánypártok mandátumát, így Tolnában biztosan nincs „új helyzet”. Külön érdekesség, hogy a Fidesz soha nem ért el ilyen jó százalékos eredményt ebben a körzetben – jegyezték meg.

A második megállapítás alapján az eredmény nyilvánvalóvá tette, hogy a jobboldal legerősebb kihívójának szerepében tetszelgő Tisza Párt valójában azért nem mérette meg magát, mert veresége borítékolható volt, ami nehezen fér össze a párt elnökének önképével és azokkal a „cinkelt közvélemény-kutatási adatokkal”, melyekkel a baloldalhoz közel álló intézetek manipulálni próbálták a közvéleményt.

A harmadik pont alapján vereséggel ér fel az is, hogy a szavazatszámok ismeretében most mind Magyar Péter, mind az említett háttérintézmények magyarázkodni kényszerülnek: a Tisza Párt azért, mert úgy látszik, mégsem tégláról téglára halad. Sőt, Magyar Péterék Tolna Vármegye 2-es számú körzetében az EP-választáson is alulteljesítettek, távolmaradásukkal pedig csak egy újabb vereség közvetlen következményeit kerülték el – fogalmaztak.

A negyedik következtetés szerint az időközi választás országos tanulsága az, hogy a 2024-es EP-választás után ismét megerősítést nyert a jobboldal békepárti politikája: ahogy akkor, úgy most sem tudott egyik baloldali erő sem ennél kedvezőbb ajánlattal élni a választók felé.

