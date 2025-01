Kid Rock szerint Donald Trump népszerűsége nő a hírességek körében

Kid Rock, az ötszörös Grammy-díj nyertes zenész szerint Donald Trump támogatottsága növekszik a hírességek körében, mert most már biztonságosabbnak érzik a támogatásuk nyilvános kinyilvánítását.

2025. január 20. 12:38

A Capitol One Arénában tartott Trump győzelmi gyűlése előtt, a Fox News-nak adott interjújában Kid Rock kifejtette, hogy Trump újbóli megválasztása óta Hollywood is nagyobb mértékben fogadja el őt, aminek köszönhetően több sztár is nyitottabbá vált arra, hogy kifejezze, szimpatizál a megválasztott amerikai elnökkel.

Az eseményen Carrie Underwood és Jason Aldean is felléptek, akiket Trump különleges nagykövetekként nevezett ki Hollywood számára, bizonyítva, hogy a celebritások számára is vonzó lehet Trump támogatása. Kid Rock szerint ez a változás pozitív hatással van mindenki számára, és fontos, hogy minél többen csatlakozzanak a MAGA (Donald Trump jelmondata: Make American Great Again) közösséghez.

Fox News