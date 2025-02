Cél a magyar képviselet erősödése

A magyar képviselet erősödése szerte a világban közös cél, hogy erősödjön a magyar képviselet a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Vajdaságban, Drávaszögben, Muravidéken, az Őrvidéken és a diaszpórában egyaránt - hangsúlyozta Nacsa Lőrinc, aki fontosnak tartotta, hogy ebből a fialatok is kivegyék a részüket.

2025. február 8. 19:34

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi közgyűlésen Budapesten 2025. február 8-án. MTI/Lakatos Péter



Közös cél, hogy erősödjön a magyar képviselet szerte a világban és fontos, hogy ebből a fiatalok is kivegyék a részüket - mondta Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton Budapesten.

Az államtitkár a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi közgyűlésen úgy fogalmazott: nem változott a cél, amit akkor kitűztek: a nemzetben gondolkodást, a magyar nemzet megmaradását, erősítését, gyarapodását és a fiatalokkal való gondolkodást zászlóként kitűző szervezetre szükség van, és szükség lesz a jövőben is.

A magyar képviselet erősödése szerte a világban közös cél, hogy erősödjön a magyar képviselet a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Vajdaságban, Drávaszögben, Muravidéken, az Őrvidéken és a diaszpórában egyaránt - hangsúlyozta Nacsa Lőrinc, aki fontosnak tartotta, hogy ebből a fialatok is kivegyék a részüket.

Az államtitkár alapfeltételként jelölte meg az erős nemzetben gondolkodó budapesti központ meglétét is, mert az az alapvetése és üzenete a mai magyar nemzetpolitikának, hogy minden magyar éljen bárhol a világban, számíthat az anyaországra.

Nemzetben gondolkodunk, nem gyorsan múló trendeknek ülünk föl, nem birodalmi központok elvárásai szerint igazítjuk a magyar nemzetpolitikát - hangsúlyozta Nacsa Lőrinc.

A magyar nemzetpolitikát "csak magyar szemüvegen keresztül", magyar nemzeti érdek szerint lehet végezni és erre hívta a MIK tagjait is.

Hozzátette: a jövőhöz az kell, hogy szerte a Kárpát-medencében a hazájukat szerető, a közösségükért tenni akaró és szilárd értékrenddel rendelkező fiatalok alkossák a közösségeket.

Ha van elkötelezett magyar fiatal, akkor lesz magyar jövő is - fogalmazott a nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés egykori elnöke arról beszélt, hogy a nemzetpolitikai államtitkárság az idei évet a jövő nemzedék esztendejévé nyilvánította. Ehhez kapcsolódva kezdeményezte, hogy március 10- a magyar ifjúság napja legyen.

Értékelése szerint a MIK megfelelt az elvárásnak, amit alapító okiratban megfogalmaztak, hogy felelősséget vállalnak a nemzetért, azokért a feladatokért, amely az ifjúság összefogását jelenti. A miniszterelnök megbízott köszönetet mondott, hogy a MIK minden pillanatban kiállt a nemzetért, azokért az értékekért, ami a megmaradásunkat, a gyarapodásunkat jelenti szülőföldön, azokért a jogokért, amik az egyéni és a közösségi jogok megteremtését jelentik.

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár kiemelte: a Magyar Ifjúsági Konferencia alakuló üléséről 25 év távlatában teljes bizonyossággal kimondható, hogy mérföldkő volt nemcsak a Kárpát-medencei magyar fiatalság érvényesítésének ügyében, hanem a mai határokon átívelő nemzeti összetartozás erősítésében is.

1999. november 27-e egyfajta váltópont volt, ekkortól kezdve került a fókuszba a magyar nemzet határokon átívelő összetartozásának erősítése, a szülőföldön való megmaradás elősegítése, valamint a külhoni magyarság kulturális és gazdasági erősítése.

A MIK működése azért is figyelemreméltó az államtitkár szerint, mert 25 évvel ezelőtt nem aktuálpolitikai érdekek, hanem értékek mentén, pártokon átívelően jött létre. Így annak politikai hovatartozástól függetlenül tagja lehet mindenki, aki értéknek tekinti a magyar nemzethez való tartozást.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a MIK fórumot biztosít a párbeszédre, nem egy esetben vitákra, nézetek ütköztetésére. Kitért arra is, hogy minden támogatást, minden programot oly módon alakítanak, hogy az a külhoni magyar fiatalok számára is elérhető legyen.

Ezért hangolják át az idei évben úgy a külhoni felsőoktatási ösztöndíjakat, hogy az a szülőföldön maradást, az ott boldogulást erősítse, és ezért indítanak egy olyan új ösztöndíjat, hogy a külhoni magyar fiatalok a legjobb egyetemeken tanulhassanak, és aztán tudásukkal a szülőföldön, szülőföldjükön élő magyar közösségek erősítését szolgálják - jelezte.

A rendezvényt levélben köszöntötte Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki kiemelte, hogy a szervezet negyed évszázada áll a magyar ifjúság szolgálatában. A Magyar Ifjúsági Közösség érdeme, hogy régen felismerte, ha a magyar nemzet jövőjéért akarnak tenni, csak egységesen lehet szerveződni. A magyar nemzet ereje a közösségek erejében van - hangsúlyozta.

Borítókép: Budapest, 2025. február 8. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi közgyűlésen Budapesten 2025. február 8-án. MTI/Lakatos Péter

MTI