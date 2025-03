Az IKSZ alternatívát nyújt a nemzetárulókkal szemben

2025. március 11. 17:22

Halmay Gábor - kdnp/Pongrácz Anita

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) országos tisztújítást tartott, melynek eredményeként új vezetőség került a szervezet élére. Az IKSZ elnöki tisztségét a jövőben Halmay Gábor, eddigi ügyvezető alelnök tölti be, aki 2019 óta Veszprémben egyéni önkormányzati képviselőként is aktív szereplője a politikai életnek. Őt kérdezte a Gondola.

- Elnök úr, a nemzetközi együttműködések terén az IKSZ folytatni kívánja kapcsolatépítéseit a Patriots for Europe pártcsalád ifjúsági szervezeteivel, valamint a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesülettel. Hogyan kívánja bevonni a burgenlandi, illetve tágabban az ausztriai magyar fiatalokat?



Az IKSZ számára mindig is fontos volt a határon túli magyarság támogatása és a nemzet egységének erősítése. Mivel a közösségünk tevékenysége nemcsak Magyarország területére, hanem a külhoni magyar közösségekre is kiterjed, folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél több kapcsolatot építsünk ki a fiatalokkal szerte a világon. A célunk, hogy minden magyar fiatal, függetlenül attól, hogy melyik országban él, megértse, hogy hazánk nemzetpolitikai stratégiája határokon átívelő közösségek létrehozásán alapul, és hogy közösen dolgozhatunk egy erősebb és összetartóbb összmagyarság kialakításán. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő időszakban sikerül még több fiatal számára elérhetővé tenni a politikai részvétel lehetőségét, és segíteni őket abban, hogy aktívan hozzájáruljanak nemcsak saját közösségük, hanem a teljes nemzet jövőjéhez is.

- Mint Ön elmondta: "Bármi is vár ránk a jövőben, mi készen állunk arra, hogy hitünk, elkötelezettségünk és munkánk révén erősebbé tegyük hazánkat." Itt, országon belül is ügyködnek, részben nyugatról kapott pénzből olyan szervezetek, bennük fiatalok, amelyek, akik az ország gyengítését szeretnék. Őket hogyan semlegesítik?

A célunk nem feltétlenül az, hogy bárkit semlegesítsünk, hanem az, hogy a fiatalokat megfelelő tájékoztatással és értékekkel segítsük a döntéseikben. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki számára világossá váljon, milyen hatások és érdekek formálják a különböző szervezetek munkáját, beleértve az ellenzéki tömörüléseket is. Az IKSZ mindig is arra törekedett, hogy erős, kereszténydemokrata alapokon nyugvó politikai közösséget építsen, amely a nemzeti szuverenitást és a családokat helyezi előtérbe. A közéleti részvétel és a politikai elkötelezettség szempontjából pedig kulcsfontosságú, hogy a fiatalok kritikai gondolkodással és felelősségteljes döntésekkel közelítsenek a különböző politikai irányzatokhoz. Megengedhetetlen az, hogy külföldről pénzzel támogatott álcivil szervezetek azokat a fiatalokat is célpontba vegyék, akik a legkönnyebben befolyásolhatók. Kiemelt feladatunk, hogy a fiatalok számára vonzó, pozitív és értékekkel teli alternatívát nyújtsunk a nemzetárulókkal szemben. Meg kell mutatnunk, hogy nálunk valódi közösségek működnek, amelyek képesek kiállni az örök értékek mellett!

- Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség új vezetősége elkötelezetten dolgozik azon, hogy a fiatalok számára vonzóbbá és elérhetőbbé tegye a politikai szerepvállalást, és a kereszténydemokrata értékeket még szélesebb körben népszerűsítse. Melyik az a legfőbb kereszténydemokrata érték, amelyet a mai tizenévesek figyelmébe ajánl?

A kereszténydemokrata értékek közül talán a legfontosabb, amit a mai tizenévesek figyelmébe ajánlok, az a közösség és a felelősségvállalás eszméje. A kereszténydemokrácia hangsúlyozza a család, a közösség és a szolidaritás fontosságát, ugyanakkor arra is tanít, hogy minden egyes fiatalnak megvan a lehetősége és felelőssége abban, hogy hozzájáruljon a társadalom jobbá tételéhez. A mai világban, ahol sokszor elterjednek az önző és egyéni érdekek, fontos, hogy a fiatalok megértsék, hogyan tudják közösen építeni a jövőt, hogyan formálhatják a közösségüket, és hogyan válhatnak aktív és felelősségteljes szereplőivé a politikai és társadalmi életnek. Engedje meg, hogy egy korábbi interjúból idézzek, ahol így fogalmaztam: "Ezért jó az IKSZ, hiszen ha a közös kapcsolódási pontok megvannak – márpedig itt megvannak-, akkor az értékközösségből egy valódi, bajtársi közösség tud kialakulni. Egy bajtársi közösség előtt pedig nincsenek leküzdhetetlen akadályok."

