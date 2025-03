Szélsőbal vitézkötésben

2025. március 18. 00:00

bocskaioltonyok.hu

„A baloldali ellenzék a 2026-os választásokhoz közeledve egyre gyakrabban fogja lengetni a nemzeti színű zászlót, és azon sem lepődnék meg, ha Magyar Péter vitézkötéses Bocskai öltönyben szidalmazná a keresztény-nemzeti irányt követő kormányt" - nyilatkozta 2025. január 14-én a Gondolának Bánó Attila publicista. Őt kérdezte a Gondola.

– Szerkesztő úr, a vitézkötéses Bocskai-öltönyre vonatkozó jóslata beteljesült. Miért tudjuk, hogy nem Ön adta az ötletet a baloldalnak?

– Főszerkesztő úr humoros kérdésére azt tudom válaszolni, hogy tényleg nem adtam nekik ilyen ötletet, mert nem vagyok ennyire meghitt kapcsolatban az említett körökkel.

– Valószínű, hogy a Bocskai-öltöny ötlete annak idején a gyurcsányi propagandaközpontnak is eszébe jutott, de ők elvetették. Ebből a szempontból mi a különbség Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter között?

– Gyurcsányék ezt feltehetően annyira átlátszó és hiteltelen trükknek tartották, hogy nem próbálkoztak vele. Megelégedtek a DK vezérének kenetteljes, keresztény papokat utánzó előadói stílusával, bár az se jött be, amikor Gyurcsány Ferenc kijelentette, hogy rendszeresen bérmálkozik.

A balliberálisoknak nincs sok közük a nemzeti eszmékhez és törekvésekhez, viszont ők is tudják azt, amit Bibó István, a kiváló magyar gondolkodó így fogalmazott meg egy helyütt: „az emberek igen nagy hányada számára, modern közvéleménnyel rendelkező országokban pedig, nyugodtan mondhatjuk, döntő többsége számára a családon kívül a nemzeti hovatartozás az a közösségi kötelék, mely – hatalmi eszközeitől eltekintve is – a legsikeresebben képes tagjai lojalitására apellálni”.

Ezek a hataloméhes törtetők pontosan tudják, hogy a nemzetnek, a nemzeti hovatartozásnak komoly vonzereje van, ezért bármennyire idegenkednek a nemzettől – közülük jó néhányan még a hazaszeretet fogalmától is undorodnak −, politikai kampányok idején színt váltanak, mint a kaméleon, és buzgón pengetik a nemzeti húrokat. E téren pillanatnyilag Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a legtehetségesebb, legalábbis, ami az igyekezetet illeti, mivel a mondandóját értékes és előremutató tartalommal nem, viszont uszító és gyűlölködő tartalommal nagyon is ki tudja tölteni.

– A hibrid háború tankönyvi leírásában szerepel a "hamis zászló" fortélya. Az, hogy Magyar Péter Bocskai-öltönybe öltözött, a hamis zászló tipikus tankönyvi példája. A magyarpéteri propagandaközpont tehát elvetette a sulykot, ez a hiba miért nem üt rájuk vissza mégsem?

− A hamis zászlós katonai műveletre utaló hasonlat nagyon találó. A hadászatban ez azt jelenti, hogy másnak álcázott egységek követnek el valamilyen támadást, a politika világában pedig azt, hogy alakoskodó politikusok, tőlük idegen nézeteket hangoztatva – céljaik elérése érdekében − megvezetik a közvéleményt. A módszer most még nem üt vissza a Tisza pártra, mert viszonylag sok a világnézetileg bizonytalan, kellő történelmi térlátással nem rendelkező, befolyásolható ember, akik egyelőre kellő támogatást tudnak nyújtani ennek a szervezetnek. És persze akadnak zsigerileg elégedetlenkedők is, akiknek csak az a fontos, hogy történjen valami, jöjjön valami más − mindegy, hogy mi.

Bánó Attila Nagyváradon 2024 márciusában - archív



A nemzeti színekbe csomagolt szemfényvesztő ígéretek sokakat megtéveszthetnek mifelénk, de szerencsére, a választók nagy többsége tapasztalt és fel van vértezve a pszichológiai bűvészmutatványokkal szemben. Akik látják az Orbán-kormány erőfeszítéseit a szuverenitásunkra törő brüsszeli túlerővel szemben, akik érzékelik a családtámogatási, egészségügyi, oktatási, nemzetpolitikai, egyháztámogatási, közbiztonsági és egyéb intézkedések jótékony hatásait, akik a kis lépéseknek is tudnak örülni, azokra nem hatnak a Magyar Péter félék csalóka ígéretei.

A Tisza Párt elnöke azt mondja, ha kormányra jut, hazahozza a nekünk járó, visszatartott uniós pénzeket. Igaz, azt is mondja, hogy le kéne mondanunk némi szuverenitásról. Ezzel egyrészt beismeri, hogy balliberális kormányzás esetén jön az a pénz, amely eddig politikai okok miatt nem jött, másrészt azt ajánlja a magyar választóknak, hogy adják el a lelküket.

Magyar Péterről elmondható, hogy magyarkodik. Most még úgy tűnik, hogy ez bejön neki, de szerintem egyre jobban túltolja a kerékpárt, és ez a hiba előbb-utóbb visszaüt. Ezt is tekinthetjük jóslatnak.

Molnár Pál



Gondola