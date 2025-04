Semjén Zsolt Vadai Ágnesnek: A méh hiába magyarázza a légynek, hogy a méz jobb, mint a trágya

Vadai Ágnes, a DK egyházellenes főagitátora ismét kérdéssel fordult Semjén Zsolt miniszterelnök-helyetteshez. "Legyen olyan bátor, és árulja már el nekem, hogy mégis mit kell majd tenniük a reformátusoknak a 2026-os kampányban a választási templomfelújításokért cserébe?" - tette fel a kérdést Vadai.

2025. április 30. 19:24

Vajon miért iritálják ennyire Vadai Ágnest az egyházi támogatások?

Dr. Vadai Ágnes ismét olvasott valamit, majd "tollat ragadott" és írásbeli választ igénylő kérdéssel fordult Semjén Zsolthoz. Mint írja:

A telex.hu portálon található „Templomfelújításra ígértek kormánytámogatást a reformátusoknak, de csak akkor, ha jövő tavaszig elkészülnek„ című cikkben arról írtak, hogy „érdekes körlevél érkezett április 12-én az ország református gyülekezeteihez, amelyben Hadházi Tamás debreceni esperes arra kérte lelkipásztor testvéreit, jelentkezzenek templomfelújítási támogatásra.”

„A szerkesztőségünkhöz is eljutott felhívás legérdekesebb része, hogy a kormány olyan templomfelújításokat támogat, amelyek 2026 tavasza előtt be is fejeződnek. A levélben arra kérték a címzetteket, hogy villámgyorsan adják le az igényeiket, amelyekre gyülekezetenként 10-15 millió forintot kaphatnak” - olvasható a cikkben.

A körlevélben a debreceni esperes ismertette, hogy „a Zsinati Beruházási és fejlesztési osztálytól, Püspök Úron keresztül” kaptak felkérést, hogy készítsenek egy olyan listát, amelyen templom és parókia épületek felújítása szerepel. A levél szerint „a Kormány szándéka, hogy támogatást nyújtson olyan felújításokra, amelyek még 2026. tavasza előtt befejeződnek”.

A Telex lyukra futása

A Telex értesülése szerint volt olyan gyülekezet, akit már másnap, 15-én értesítettek a pályázat sikeréről. A dollármédia egyik hazai zászlóshajója megkereste mind a levél íróját, Hadházi Tamás debreceni esperest, mind Fekete Károlyt, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét, hogy összesen hány gyülekezetnek ment ki a felhívás, ebből hány gyülekezet nyert el összesítve mekkora összeget.

Fekete Károly püspök megbízásából a Tiszántúli Református Egyházkerület Sajtószolgálata válaszolt a híroldalnak. „Ahogyan korábban is, úgy természetesen most is végeztünk előzetes igényfelmérést. Konkrét pályázati kiírásról nem volt szó. Egyelőre csak azt vizsgáljuk, mely' gyülekezeteinknek jelenthet segítséget valamilyen támogatás, így döntésről, benyújtott és elbírált pályázatról nem is lehet még szó” – írták. A Telex értesülései ennek értelmében nem feltétlenül pontosak. (Ez egy finom megfogalmazás - a szerk.)

Vadai úgy tűnik, hogy nem értette meg a református egyházkerület válaszát, de ennél nagyobb baj, hogy az egyházpolitikáért felelős Semjén Zsolt korábbi válaszait sem tudta értelmezni , mert ha így lenne, nem tette volna fel az alábbi kérdést:

„Legyen olyan bátor, és árulja már el nekem, hogy mégis mit kell majd tenniük a reformátusoknak a 2026-os kampányban a választási templomfelújításokért cserébe?”

A méh hiába magyarázza a légynek, hogy a méz jobb, mint a trágya

A miniszterelnök-helyettesnek a válaszadáshoz nem nagyon kellett bátorságot gyűjtenie:

Hogy „mit kell tenniük a reformátusoknak”, azt csak és kizárólag a reformátusok döntik el, nem pedig én vagy a Magyar Állam. Esperes Úr olyan levelet ír lelkész testvéreinek, amilyet akar. És amíg én irányítom a magyar egyházpolitikát, addig ez így is marad. Az Ön egyházellenessége oly mértékű, hogy noha sokadszorra próbálom elmagyarázni Önnek az egyház szabadságának - alkotmányos - követelményét, az rendre zátonyra fut az Ön megátalkodottságán.... Mivel az egyházellenesség és az egyházszabadság iránti elkötelezettség összeegyeztethetetlen, így dialógusképtelensége miatt kénytelen vagyok a régi mondást idézni: A méh hiába magyarázza a légynek, hogy a méz jobb, mint a trágya - válaszolta a DK politikusának Semjén Zsolt.

Gerzsenyi Krisztián