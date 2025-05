Rétvári Bence: jövőre 280 milliárd forinttal több jut a magyar emberek gyógyítására

A benyújtott költségvetéstervezet szerint jövőre az eddiginél 280 milliárd forinttal több jut majd a magyar emberek gyógyítására - közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön, az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) megújult egységeinek ünnepélyes átadásán.

2025. május 15. 19:31

Rétvári Bence kiemelte: "mi továbbra sem a háborúra és Ukrajnára akarjuk költeni a magyar emberek százmilliárdjait, hanem a magyar emberek egészségére". Elmondta, hogy az OSEI - közismert nevén Sportkórház - a 91. olyan kórház Magyarországon, amelyben az elmúlt években ilyen nagy léptékű korszerűsítés és fejlesztés történt.

"Ez egy kilencmilliárd forintos beruházás, amelynek keretében 4500 négyzetméteren járóbeteg szakrendelő került kialakításra infrastruktúra megújulással együtt, valamint 2400 négyzetméternyi terület teljes funkcióváltáson ment át, és a legkorszerűbb eszközök értek ide milliárdos nagyságrendben" - mondta Rétvári Bence. Emlékeztetett rá, hogy ma már több mint háromszoros a gyógyításra fordítható összeg, mint 2010-ben. Hangsúlyozta, hogy a korszerűsítéseknek, valamint az egészségügyben dolgozók munkájának is köszönhetően az elmúlt másfél évtizedben több mint két évvel nőtt Magyarországon a várható élettartam, az egészségben eltöltött évek számát pedig sikerült öt esztendővel növelni. Kiemelte, hogy a Sportkórház is egy olyan intézmény, amely nemcsak a sportolóknak, hanem minden más magyar embernek is segíteni tud a gyógyulásban.

Az eseményen felolvasták Orbán Viktor köszöntő levelét, amelyben a miniszterelnök úgy fogalmazott, elfogult a Sportkórházzal kapcsolatban.

"Egyrészt azért, mert minden, a magyar sportolókat segítő intézmény közel áll a szívemhez, másrészt azért, mert több alkalommal is személyesen tapasztalhattam meg az itt dolgozók profizmusát. Ezek alapján teljes magabiztossággal jelenthetem, hogy sportolóink a legjbb kezekben vannak Önöknél"

- írta Orbán Viktor, majd így folytatta: "a lécet azonban mindig lehet, és kell is magasabbra tenni, különösen, hogy ez az intézmény éppen azokért a hősökért dolgozik, akik edzésről edzésre, versenyről versenyre mindent feltesznek arra, hogy dicsőséget szerezzenek Magyarországnak".

A miniszterelnök azt írta, "sok évtizedes adósságot kezdtünk el törleszteni, hogy hozzáfogtunk a Sportkórház felújításához, ezzel is kifejezve hálánkat a patinás intézményért és az Önök munkájáért, akik, ahogy lassan háromnegyed évszázada folyamatosan, úgy a jövőben is ott fognak állni a magyar sport sikerei mögött".

"Nekünk kötelességünk biztosítani, hogy bajnokaink és jövendő bajnokaink a legkiválóbb körülmények között gyógyulhassanak" - emelte ki Orbán Viktor.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár azt hangsúlyozta, hogy az OSEI megújult egységeiben "immár minden lehetőség rendelkezésre áll a teljes sportvertikum és minden olyan honfitárs számára, aki egészségi problémával látogat el ide".

"Nekünk az a feladatunk és a célunk, hogy minden lehetőséget a lehető legmagasabb szinten biztosítsunk a sportolóknak, beleértve azt a 350 versenyzőt, aki bekerült az LA10 programba, és akitől azt várjuk, hogy méltó módon képviselje hazánkat a 2026-as téli és a 2028-as nyári olimpián. Meggyőződésünk, hogy most a sportegészségügyi szektorban olyan támaszt tudunk adni, ami semmit sem nélkülöz" - jelentette ki.

Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára úgy fogalmazott, alapvető és kulcsfontosságú olyan beruházásoknak helyet adni, amelyek a magyar társadalom egészére hatással lehetnek.

"Az üzemeltetés révén hosszú távra is rendbe kell tenni a létesítményeinket, itt ez megtörtént, a Sportkórház a fejlesztéseknek köszönhetően gazdaságosan tud minden nap működni, úgy, hogy közben nem veszélyeztetjük a kezelés alatt lévők egészségét. A most átadott egységek a beruházás első ütemét jelentik, remélve, hogy lesz második ütem is, ugyanakkor nyárig befejeződik a külső homlokzatszigetelési munka, amely szintén hozzájárul a létesítmény gazdaságos működéséhez" - mondta az államtitkár.

Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke azt emelte ki, hogy manapság a sportban már az edzéseken is az emberi teljesítőképesség határát kell súrolniuk a versenyzőknek.

"Márpedig ez sérüléssel jár, a sportolók pedig a lehető legnehezebb betegek, hiszen úgy jönnek be ide, hogy mielőbbi, sőt, azonnali megoldást akarnak, rehabilitációra pedig nincs idejük, mert hamarosan újabb verseny van, amelyen indulni akarnak" - mondta. Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány 15 évvel ezelőtt nyilvánította stratégiai ágazattá a sportot, és szembe kellett néznie a sportlétesítmények, valamint a Testnevelési Egyetem és a Sportkórház akkori állapotával. "Fantasztikus, ami azóta történt" - jelentette ki.

Az OSEI megújult egységeit Soós Ágnes, a létesítmény főigazgató-főorvosa mutatta be a sajtó képviselőinek, s elmondta, az épületben négy szinten összesen több mint 7000 négyzetméter újult meg, ez pedig érinti a teljes járóbeteg és sportorvosi ellátást is. Felhívta a figyelmet arra, hogy az intézet a teljes "körforgásban" részt vesz, hiszen a sportolók itt kapják meg a versenyzéshez szükséges engedélyüket, sérülés esetén pedig ide térnek vissza, ahol a vizsgálatok és a megfelelő kezelés után a rehabilitációt is el tudják végezni, majd a kontroll után itt kapják meg a "zöld jelzést", hogy visszatérhessenek a sportoláshoz. Soós Ágnes kiemelte, hogy mindezek mellett a sportorvosi oktatás és képzés is itt történik, a megújult létesítményben ugyanis minden infrastruktúra rendelkezésre áll ehhez.

MTI