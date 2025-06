Izraeli légicsapások - Donald Trump amerikai segítséget ígért Izraelnek

2025. június 13. 21:04

Donald Trump amerikai elnök segítséget ígért Izrael védelmében, amennyiben szükségessé válna – az elnök erről pénteken beszélt egy interjúban.

Donald Trump a Fox News hírtelevízió újságírójának adott telefoninterjúban elmondta, hogy tudomása volt az Izrael által tervezett Irán elleni légicsapásról, de megismételte, hogy abban az Egyesült Államoknak nem volt része.

Az interjúban azt is kifejtette, hogy a légicsapástól azt várja, hogy ismét a tárgyalóasztalhoz kényszeríti a teheráni vezetést nukleáris programjának lezárásáról.

Az elnök arról is beszámolt, hogy az elmúlt napokban többször beszélt telefonon Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. A két politikus hétfői telefonbeszélgetéséről a hét elején hivatalos bejelentés is született, ami szerint akkor Donald Trump még próbálta lebeszélni az izraeli kormányfőt az Irán elleni támadásról, az amerikai-iráni diplomáciai tárgyalások eredményességében bízva. Az elnök szerdán már úgy nyilatkozott, hogy meggyőződése szerint a tárgyalásokon Irán nem mutatkozik együttműködőnek.

Donald Trump a The Wall Street Journal napilapnak adott pénteki interjúban is arról beszélt, hogy tudomása volt az izraeli támadás tervéről, de ahhoz nem adta beleegyezését.

Izraeli források szerint Donald Trump és Netanjahu között pénteken tervben van telefonos egyeztetés. A Fehér Házban washingtoni idő szerint a késő délelőtti órákban Donald Trump vezetésével összeült a Nemzetbiztonsági Tanács.

Amerikai tisztségviselők pénteken arról számoltak be, hogy a Földközi-tenger keleti medencéjébe, Izrael partjainak közelébe vezényeltek két amerikai hadihajót arra az esetre, hogy szükség esetén rendelkezésre álljanak.

mti