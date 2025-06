Franciaország egy lúzer kezében

Trump is adott házassági tanácsot Macronnak, amikor az újságírók a Macronné pofonjáról kérdezték. A háromszor nősült Donald Trump nem is tagadta meg magát, mikor így válaszolt: - Csak arra figyeljen, hogy az ajtó zárva maradjon.

2025. június 2. 21:35

Egy 48 éves férjet felpofoz 72 éves abuzív felesége, és ezt véletlenül a vietnami televízió közvetíti, innen az eset a világhálón a teljes földkerekség híre lesz. Homa János újságírót, az Agria főszerkesztőjét kérdezte a Gondola.

– Főszerkesztő úr, egy házastársi torzsalkodás mindennapi eset, legyintéssel kell-e elintéznünk akkor is, ha egy világhatalom feje kapja feleségétől a taslit kamera előtt?

– A napokban érkezett meg Hanoiba a francia elnök és felesége. A helyszínen lévők láthatták, sőt a vietnámi tv is felvette, amikor kinyílt a repülőgép ajtaja, Macron a felesége felé fordult. Ekkor Brigitte asszony váratlanul meglökte. Miután észrevette, hogy a kamerák rájuk szegeződnek, Macron köszöntötte a jelenlévőket egy odavetett »Szia«-val, majd felemelte a kezét. Ezután közelebb lépett Brigitte-hez, majd átment a másik oldalra, miközben azt mondta: »Gyere már«.” Macron köszönt a pilótának, integetett a kameráknak, igyekezett fenntartani a nyilvánosság előtti imázsát. Azonban a lépcső tetején a helyzet újra feszültté vált. „Macron kinyújtotta a karját, de Brigitte inkább a korlátba kapaszkodott. Amikor elhaladt mellette Macron, azt mormogta: »Dégage, espèce de loser« – ami magyarul azt jelenti: tűnj el, te lúzer!” Erre Macron azt válaszolta: „Essayons, s’il te plaît“, vagyis „Próbáljuk meg, kérlek.“ Brigitte azonban határozottan elutasította: „Non“ („Nem“). Macron kétségbeesve azt mondta: „Je vois“ („Értem“). Ebből kiderült: a pillanat rendkívül feszült. Itt már nem babra megy a játék.

– Az esetet kínosabbá teszi, hogy a 48 éves férjet 72 éves feleség részesítette nyaklevesben. Ez a korkülönbség politikai téma is volt, és a házastársakat is zavarta, hiszen az asszonyt felplasztikázták. Ha belegondolunk, hogy a taslit elszenvedő politikus által vezetett állam az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja, atomhatalom, akkor miért erősödik meg bennünk a meggyőződés, hogy a vietnami eset fölött nem lehet átsiklanunk?

– Macronék 2007 óta házasok, 1993-ban találkoztak először, amikor Brigitte 39 éves középiskolai tanár volt, Emmanuel pedig 15 éves diákja, egyben lánya osztálytársa. Macron 15 évesen szeretett bele a nála 25 évvel idősebb tanárnőjébe, aki Amiens városában tanította, egy idő után viszonyt kezdtek egymással, ami később kiderült, és mindenki róluk pletykált. A botrány csillapítása érdekében az elnököt egy párizsi iskolába küldték a szülei. Végül az asszony is felmondott a munkahelyén, és további kapcsolatban maradt a volt diákjával. Csak azért nem ment hozzá feleségül tíz évig, mert nem akarta a gyerekei életét tönkre tenni. Miután kirepültek azok a családi fészekből, elvált az apjuktól, és 2007-ben összekötötte az életét Macronnal. Az Élysée-palotában élnek. Macron rengeteget dolgozik, általában este tíz és 11 óra között ér haza. S miután Franciaország atomhatalom, ENSZ BT tag, természetesen elbizonytalanítják az embereket az ilyen esetek, amikor látják, hogy Macront még a felesége is lúzernek nevezi. A kérdés: egy lúzer kezében biztonságban érezhetik-e magukat a franciák?! A válasz egyértelmű: nem. Egy igazi elnökre van szüksége Franciaországnak!

– A hanoi reptéren elcsattant pofont az USA elnöke is kénytelen volt kommentálni, azaz a világpolitika legszikrázóbb arcul ütése lett. Miért tudjuk, hogy noha Párizs bagatellizálni próbálja az ügyet, ennek hatása lesz a belátható jövőben is.

– A francia elnök hivatala kezdetben tagadta a felvétel hitelességét, de később megerősítette annak valódiságát. Macron hétfőn próbálta bagatellizálni az esetet: Civakodtunk, sőt inkább viccelődtünk a feleségemmel“– mondta, hozzátéve, hogy az incidenst ellenfelei „valamilyen bolygószintű katasztrófává“ próbálják felfújni. „Mindenféle ostobaságot beszélnek. Mindenkinek le kell nyugodnia“ – tette hozzá. Az újabb részletek azonban arról árulkodnak, hogy komolyabb konfliktus lehet a francia elnök és felesége között. Valóban Trump is adott házassági tanácsot Macronnak, amikor az újságírók a Macronné pofonjáról kérdezték. A háromszor nősült Donald Trump nem is tagadta meg magát, mikor így válaszolt: - Csak arra figyeljen, hogy az ajtó zárva maradjon. A Fehér Házban elhangzott megjegyzés hangos nevetést váltott ki. Az eset mindenképpen arra hívta fel a figyelmet, különösen a franciák figyelmét, hogy a jópofizások ellenére, valami nincs rendben Macronéknál, utalva arra is, hogy a baloldali liberális kezekben nincs a legjobb helyen Franciaország sorsa. Most az elnökválasztáshoz közeledve alighanem sokan a választási urnáknál reagálnak majd erre a hanoi pofonra.

Molnár Pál

MTI