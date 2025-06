Nemzeti összetartozás napja

A Trianonnak máig ható következményei vannak a gazdaság, a társadalom és a politikai kultúra területén, amelyen csak rontott a kommunista diktatúra és a szocialista rendszer elhallgatott, oktrojált interpretációja - mondta Takács Szabolcs nagykövet, hozzátéve, hogy ma már szabadon lehet és kell beszélni az egykor történtekről.

Nem elég a veszteségekről megemlékezni, látni kell azt is, hogy milyen ereje van a magyar nemzetnek - mondta Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára Washingtonban a nemzeti összetartozás napja alkalmából a magyar nagykövetségen rendezett megemlékezésen kedden.

Kifejtette, hogy a trianoni veszteség óta eltelt több mint száz év alatt legkevesebb három generáció nőtt fel a Kárpát-medencében és a diaszpórában, és hangsúlyozta: a magyar nemzet erejét mutatja, hogy minden nagyhatalmi kísérlet ellenére sem sikerült eltemetni, és képes bizonyítani összetartozását.

Az államtitkár kiemelte, hogy az Egyesült Államokban él a világ legnagyobb magyar diaszpóra közössége, amelyek tagjaival a nyugati és a keleti parton is találkozott amerikai látogatása alkalmából. A magyar politikus a kaliforniai magyarok nemzeti összetartozás napja alkalmából szervezett megemlékezésén is részt vett az elmúlt napokban. Tapasztalatait összegezve úgy fogalmazott: a magyar közösségek nemcsak élnek és léteznek, megteremtették magyar világukat is.

Takács Szabolcs, Magyarország nagykövete köszöntőjében rámutatott, hogy Trianon emlékét a második világháborút követően a rendszerváltozásig a nyugati magyar emigráció tartotta életben, és egyben felidézte, hogy az Ohio állambeli Akronban állították 1981-ben az egyik első Trianon-emlékművet.

A washingtoni magyar nagykövetségen tartott megemlékezésen pódiumbeszélgetést tartottak a diaszpóra közösség meghatározó szervezeteinek, a cserkészet és magyar egyházi gyülekezetek vezetőinek részvételével. A beszélgetés résztvevője volt Vajtay István, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség közelmúltban hivatalba lépett új elnöke, Mayer Judit, a Washingtoni Magyar Református Egyház vezető lelkésze és Jovicic Gorán, a Magyarország Szent István Katolikus Közösség lelkipásztora.

A nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett washingtoni megemlékezések sora szerdán a helyi magyarság központjában, a Kossuth Házban folytatódik.

