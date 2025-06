Rossinak mennie kell, ha Bakuban is kikapunk

Marco Rossi rendkívül rokonszenves ember, hallatlanul jó edző, azt azonban nem tudja, mihez kezdjen a magyar válogatottal.

2025. június 9. 13:29

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Magyarország - Svédország barátságos labdarúgó-mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. június 6-án. MTI/Illyés Tibor

Noha Csányi Sándor elnök kezdeményezésére Marco Rossi csak a közeltmúltban írt alá újabb ötéves szerződést a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, az így megerősített kapitányi posztjáról azonban távoznia kell, ha kedden Bakuban is kikapunk.

Marco Rossi rendkívül rokonszenves ember, hallatlanul jó edző, azt azonban nem tudja, mihez kezdjen a magyar válogatottal. Ebbe a feladatba most beletörhet a bicskája.

A maestrót emberként is tiszteljük, nagyra értékeljük, hogy a meccsek előtt lelkesen énekli a magyar Himnuszt. Ezt feltűnővé is teszi, hogy a mellette álló olasz segédedző kiábrándítóan unott ábrázattal bámul, neki nem érte meg, hogy az évek óta kapott hatalmas fizetésért néhány magyar verssort megtanuljon. Ez hozzáállásáról is, képességeiről is bizonyítványt állít ki.

Meglepett számosakat, hogy Rossi a saját fiát is beemelte hatalmas fizetésért az edzői stábba, úgynevezett „videóelemzőként". Ez megrepesztette az eleganciájáért korábban kapott elismerést: ez ugyanis sok mindennek nevezhető, elegánsnak nem.

Mindamellett Rossi évekig óriási erőt adott a magyar válogatottnak, nemzeti tizenegyünk nagyszerű eredményeket ért el a számos balsiker ellenére. A szurkolók is tömegesen lelkesedtek - lelkesednek - a meggypiros mezben, fehét nadrágban zöld sportszárral játszó labdarúgókért. Ők, válogatottunk tagjai is kiváló futballisták, nagyszerű emberek - megérdemlik a tömeges lelkesedést.

Most azonban fontos akadályt kell leküzdenünk: 40 év után ki kell jutnunk a világbajnokságra.

Ám nemcsak az utóbbi vereségek, hanem az elveszített mérkőzéseken mutatott játék képe is érzékelteti: Rossi elvesztette a fonalat, fogalma sincs, mit kezdjen a válogatottal. Nagyon úgy fest, hogy ha ez folytatódik, nem jutunk ki a vb-re. Ugyan a köztelevízió is, maga Rossi is azt próbálja elhitetni, hogy „csak" a góllövéssel van a baj, a játék jó, helyzeteket alakítunk ki.

Szakmai ismeret: ha a góllövéssel baj van, az szakmai hiba is.

Emellett nem „csak" a góllövéssel van baj: az alamuszi játékkal, a gyerekes labdavesztésekkel is nagy a probléma. A játékosok nem tudnak a játékra koncentrálni. Ha belegondolunk: egy forma1-es versenyzőnek 225 percig kell minden másodpercben koncentrálnia, nekik sem mindig sikerül, de ott maradnak a bitumenszalagon. A futballistáknak 95 percig kellene a játékra összpontosítani.

Nagyon nem megy a magyar labdarúgóknak.

Napi hír: több mint ötórás teniszmeccsen védte meg címét egy teniszcsillag. Nyilván ő is követett el hibákat, de a győzelmet kiharcolta, öt órán át elegendően koncentrál arra, hogy győzelmet arasson.

Heleino Herrera mondta: Minden labdaérintés felvillanyozza az agyat.

Jó lenne, ha ez a magyar játékosokra is vonatkozna. Sokszor látjuk azonban, hogy magyar játékosok labdabirtoklás közben alszanak el. Rossz helyre passzolják a labdát, noha nem volt ezt kikényszerítő szituáció. Vagy egyszerűen nem veszik észre, hogy támadják őket, és elveszik tőlük a bőrgolyót. Álmukból akkor ébrednek föl, amikor az ellenfél már a mi kapunk felé robog. Úgy alélnak el, hogy heti 168 órában csak a futballra kell koncentrálniuk, más munkafeladatuk nincs.

Mindezek olyan szakmai hibák, amelyeken ki más tudna segíteni, mint az edző?

Rossinak ez az utóbbi időben nem sikerült.

Drukkolunk neki, hiszen nagyszerű sportember, briliáns tréner.

Remélhetőleg sikerül győznünk Bakuban.

Ha nem, akkor Rossinak magától kell levonnia a következtetést.

gondola

Azerbajdzsán vendégeként kedden Bakuban játssza utolsó felkészülési mérkőzését a szeptemberben kezdődő világbajnoki selejtezők előtt a magyar labdarúgó-válogatott, amely október óta nem nyert.

Ahogy Marco Rossi szövetségi kapitány fogalmazott pénteken a svédektől elszenvedett kétgólos vereséget követően, a nemzeti együttes "negatív spirálban van", október óta immár öt találkozón nyeretlen maradt.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember irányításával ennél csak egyszer volt hosszabb sikertelenségi szériája a csapatnak, még 2021 júniusa és szeptembere között hat egymást követő meccsen nem tudott győzni.

A magyarok ráadásul sorozatban három vereségnél tartanak, ez negatív csúcsbeállítás a Rossi-érában, ugyanakkor Bakuban a papírforma alapján mindkét sorozatot lezárhatja az együttes, hiszen korábbi hét fellépésén mindig nyert az azeriek ellen.

A válogatott leginkább a gólszerzéssel áll hadilábon annak ellenére, hogy a támadójáték összességében jól működik: erre remek példa a törökök elleni mindkét osztályos találkozó a Nemzetek Ligájában, valamint a svédek elleni pénteki összecsapás, amelyeken több nagy helyzetet is kialakított az együttes az első félidőben, de ezek kimaradtak, a folytatásban pedig már az ellenfél tudott diktálni.

Rossi korábban úgy fogalmazott, hogy ezen a két felkészülési mérkőzésen szeretne majd kísérletezgetni, új taktikai elemeket kipróbálni, a svédek ellen azonban nem igazán tért el a korábban sikeresen alkalmazott rendszerétől, ezért könnyen elképzelhető, hogy Bakuban majd egy kissé "felforgatott" együttes lép pályára.

A szakvezető ezúttal sem számíthat Kerkez Milosra, aki szombaton elhagyta a telki edzőtábort, illetve Gazdag Dánielre, aki visszatért az Egyesült Államokba.

A magyarok kedden - közép-európai idő szerint - 18 órától Azerbajdzsán együttese ellen lépnek pályára Bakuban. Ez lesz az utolsó felkészülési lehetőség az őszi vb-selejtező előtt, melyben Portugália, Írország és Örményország lesz az ellenfél.

A kvartett első helyezettje kijut a jövő évi csúcseseményre, a második pedig a márciusi pótselejtezőn küzdhet tovább a részvételért.

A mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió.

MTI

MTI; Gondola