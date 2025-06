Orbán Viktor: nem akarunk meghalni Ukrajnáért!

Orbán Viktor hangsúlyozta: ő kommunista diktatúrába és szovjet megszállásba született, a szabadságot és a demokráciát ki kellett harcolni, ugyanakkor a Magyarországot támadó "tojásfejű brüsszeli bürokratáknak" fogalmuk sincs, mit jelent harcolni a szabadságért, a demokráciáért és a hazáért. Inkább csendben kéne maradniuk és dolgozniuk kellene - tette hozzá.

Utoljára frissítve: 2025. június 9. 19:46

2025. június 9. 19:31

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Patrióták Európáért pártcsalád nagygyűlésén a franciaországi Mormant-sur-Vernissonban 2025. június 9-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért, tűzszünet, béke, tárgyalások kellenek, a diplomatáknak vissza kell venniük az irányítást a tábornokoktól - mondta Orbán Viktor a Patrióták Európáért rendezvényén hétfőn a franciaországi Mormant-sur-Vernissonban.

A kormányfő az M1 tévécsatornán élőben közvetített beszédében hangsúlyozta: "a háborúpárti politikusok el akarják hitetni velünk, hogy folytatni kell a háborút, de figyelmeztetlek benneteket, ez a háború megnyerhetetlen, a harctéren nincs megoldás, csak halottak, szenvedés és pusztulás van".

Orbán Viktor utalt rá, olyan országból jön, amely határos Ukrajnával.

"Nem akarjuk, hogy a fiaink koporsóban jöjjenek vissza, nem akarunk egy Afganisztánt a szomszédunkban, nem akarjuk, hogy a háborúra hivatkozva Brüsszel hadigazdaságot vezessen be, nem akarjuk, hogy gigahiteleket vegyenek fel, nem akarjuk, hogy föderalizálják a tagállamok pénzét, nem akarjuk, hogy belekergessék az országainkat egy fegyverkezési versenybe. Kérem önöket, állítsuk meg őket" - mondta.

A miniszterelnök szólt arról is, hogy pünkösd a kereszténység nagy győzelme. Mint mondta, "csoda történt: távoli nemzetek fiai egycsapásra megértették egymást és egy nyelvet beszéltek".

Egy éve Európa nemzetei elkezdtek egy nyelvet beszélni, a szuverenitás és a szabadság nyelvét, a franciák, az olaszok, a spanyolok, a hollandok, a portugálok, a csehek, a lengyelek, az osztrákok és a magyarok azt mondták, elég volt Brüsszelből - mutatott rá.

Orbán Viktor hozzátette, azt tanulta, hogy a gyengék elesnek, a gyávák megszégyenülnek, a bátrak talpon maradnak, az erősek győznek.

"Ha összefogunk, erősek leszünk és győzni fogunk" - mondta hallgatóságának.

A miniszterelnök azt mondta, Magyarország az Európai Unió fekete báránya, Brüsszel rémálma, az európai hazafiak reménye és a keresztények végvára.

Marine Le Pent, a francia Nemzeti Tömörülés vezetőjét barátjának, nagyszerű embernek, fáradhatatlan vezetőnek és bátor harcosnak nevezte, aki soha nem árul el, nem hagy cserben, és a becsület törvényét követi.

Megjegyezte: Franciaország gazdag ország lehet, ha megengedheti azt a luxust, hogy ne Marine Le Pen legyen az elnöke.

Felidézte, húsz évvel ezelőtt rájöttek, hogy a "globalista nyugati világ vonata a szakadék felé robog" és "ha rajta maradunk, tönkremegyünk". Egyre kevesebb gyerek született, a nagy globális cégek kifosztottak bennünket, az egyetemeket és a kultúrát elfoglalták az internacionalista progresszívek, Brüsszelből és Washingtonból fizetett NGO-k és médiahálók uralkodtak rajtunk, gúnyt űztek a családból, a nemzetből és a kereszténységből - sorolta, hozzátéve, hogy eközben betörtek a migránsok is, akiket "Soros és Brüsszel fizetett".

A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta: fellázadtak, megszervezték a hazafias jobboldalt, elsöpörték a baloldalt és olyan új alkotmányt fogadtak el, amelyben benne van a szuverenitás sérthetetlensége, a keresztény kulturális identitás és a gyermekek védelme, valamint az is, hogy az apa férfi, az anya pedig nő.

Hozzátette, ezután kerítést építettek és a migránsokat kiszorították, aminek eredményeképpen csak az léphet be, aki engedélyt kapott.

Magyarországon a migránsok száma nulla - mondta, hangsúlyozva, hogy itt nincsenek utcai hordák, nincsen antiszemitizmus, erőszak és zavargás.

"Magyarország a magyaroké, a családokat újra tisztelik, dolgozó édesanyák életük végéig nem fizetnek személyi jövedelemadót, és mi újra büszkék vagyunk a hazánkra" - összegzett.

"Brüsszel vért hányt, fenyegetőzik és zsarol" - folytatta Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy Magyarország pénzügyi szankciók alatt áll és napi egymillió eurót kell fizetnie Brüsszelnek, mert nem engedi be a migránsokat. Napi egymillió euró nekünk sok pénz, de inkább fizetünk, minthogy egyet is beengedjünk. Ez a legjobb befektetés a jövőbe - tette hozzá.

Kijelentette, kitartanak, nem engedik, hogy tönkretegyék a magyar városok és utcák biztonságát.

Úgy fogalmazott: nem engedjük, hogy békés polgárokat öljenek meg. Mi, magyarok nem fogjuk széttárni a kezünket és "lúzer módra" Brüsszelre és a nemzetközi jogra mutogatni, mi cselekszünk - mondta.

Ez nem migráció, hanem szervezett népességcsere, amellyel kicserélik Európa kulturális alapját. Mi, magyarok nem fogunk letérdepelni Brüsszel előtt, mi az emberek oldalán állunk és harcolunk értük - tette hozzá.

Harcolunk a családokért és a hazáért, ha az egész brüsszeli bürokrácia ellen is kell harcolni ezért - mutatott rá.

Kiemelte, mi egy európai, keresztény és hazaszerető országot hagyunk hátra a gyerekeinknek és az unokáinknak. "Ez a mi történetünk" - összegzett a miniszterelnök.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy az európai jobboldal soha meg nem választott bürokraták és bírák támadása alatt áll, de ennek véget vetnek.

"Összefogtunk és mindenhol előretörünk. Nekünk magyaroknak, szükségünk van a ti győzelmetekre, nélkületek nem tudjuk elfoglalni Brüsszelt és nem tudjuk magunkat leemelni a brüsszeli kínpadról" - mondta, hozzátéve: a mi történetünk egy bizonyíték, hogy meg lehet csinálni itt is, nálatok is.

"Ti vagytok a gloire nemzete" - fogalmazott, majd utalva Marine Le Penre, azt mondta, nagyszerű vezetőtök van, csak akarnotok kell és sikerülni fog.

Orbán Viktor: a Patrióták egy-két éven belül átalakítják az Európai Uniót

A Patrióták egy-két éven belül többségben lesznek: "el fogjuk foglalni Brüsszelt és át fogjuk alakítani az egész Európai Uniót" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Patrióták Európáért franciaországi tanácskozása alkalmából hétfőn az M1 aktuális csatornának adott interjújában.

A kormányfő, a Fidesz elnöke arról beszélt, hogy az európai, illetve a nyugati politikában két nagy tábor áll egymással szemben.

Az egyik a globalistáké, a másik meg a szuverenistáké, a hazafiaké. Az előbbi föderációt, világkormányt akar építeni, centralizálni akar.

A másik oldal "szereti a hazáját, nem akarja föladni a jogait, szívesen működik együtt, de nem ad föl nemzeti hatásköröket, nem akar föderalizmust, nem akar centralizációt" - hangsúlyozta Orbán Viktor.

Kijelentette, "Amerikában győztünk". Ott a szuverenisták, a hazafiak, a Patrióták győztek.

Európában a csata még folytatódik, ezért előbb-utóbb e szerint a logika szerint szerveződnek meg a politikai táborok is - tette hozzá a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt mondta, jelen pillanatban még a föderalisták, a globalisták többségben vannak, de lépésről lépésre szervezik a Patrióták táborát. Most az a fontos, hogy az eszméket, a programokat, az Európáról vallott nézeteket, és a nemzeti érdekeket összehangolják - jelezte.

A kormányfő úgy fogalmazott: "most ebben a szakaszban vagyunk, nem kell nekünk több, mint egy-két év, és mi leszünk többségben, el fogjuk foglalni Brüsszelt és át fogjuk alakítani az egész Európai Uniót és nem engedjük, hogy a brüsszeli bürokraták diktáljanak a nemzetállamoknak. Ez be fog következni".

Ennek a folyamatnak, ennek a leendő győzelemnek fontos állomása ma ez itt Franciaországban. Az év elején a spanyoloknál voltunk, most itt vagyunk, aztán megyünk tovább Olaszországba és szervezzük Európát - fűzte hozzá.

Orbán Viktor kiemelte: ez Magyarország érdeke.

"Magyarország nem tudja egyedül megvédeni magát Brüsszellel szemben. Nekünk kellenek szövetségesek, minél nagyobbak, annál jobb. Kellenek a franciák, a franciák nélkül nem tudjuk levenni Magyarországot a brüsszeli kínpadról" - fogalmazott.

A kormányfő megjegyezte: ebben a patrióta világban most mi vagyunk kormányon, majd - reményei szerint - jönnek a csehek is, továbbá a franciák is közel vannak ehhez. A tanácskozáson - mint mondta - arról beszél majd, hogy ezt hogyan csinálták Magyarországon.

"Magyarország a bizonyíték, (...) a végső érv, ami arról szól, hogy amit beszélünk, az nem üres és forró levegő, az nem vágyálom, az egy valóság, az egy lehetőség" - fogalmazott Orbán Viktor, kiemelve:

"lehet keresztény, nemzeti, konzervatív kormányzást csinálni, és az országok meg tudnak maradni a saját nemzeti világukban, a saját nemzeti érdekeik között, nem kell alárendelni magukat semmilyen globalista pénzügyi, üzleti vagy politikai hatalomnak".

Arra kérdésre válaszolva, várható az, hogy az Európai Tanácsban lesz más patrióta is, azt válaszolta: "most is úgy vagyunk, hogy ha tehetnék, megfojtanának a globalisták engem egy kanál vízben minden egyes tanácsülésen, de ez azért nem lehetséges, mert többen is vannak, akik velünk egyetértenek, és rendszeresen kiállnak Magyarország mellett, és én is kiállok mindig mellettük".

Ez a bajtársias szövetség épül Brüsszelben - jelentette ki Orbán Viktor.

MTI