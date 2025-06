Izrael megtámadta Iránt - Videó

Benjámin Netanjahu miniszterelnök angol nyelvű videóüzenetében közölte, hogy Irán akár néhány hónapon belül nemcsak elegendő dúsított uránnal rendelkezhet, hanem képes lehet ténylegesen nukleáris fegyvert is előállítani.

Utoljára frissítve: 2025. június 13. 10:58

2025. június 13. 09:45

Tűzoltók és mentőalakulatok tagjai egy megrongálódott lakóépületnél Teheránban 2025. június 13-án, az Irán ellen végrehajtott izraeli légicsapások után. MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Izrael légicsapásokat mért Iránra péntek hajnalban, hogy megakadályozza Teherán nukleáris fegyverkezését. A zsidó államban nemzeti szükségállapotot rendeltek el. A hadsereg közlése szerint Izrael napokig, akár hetekig elhúzódó háborúra készül Teheránnal és annak térségbeli segítőivel. Irán Izrael mellett az Amerikai Egyesült Államokat is felelősnek tartja, és közölte, hogy kemény választ ad a támadásra.

Izraelben hajnali 3 órakor a polgári védelem vészjelzést adott ki, megszólaltak a légvédelmi szirénák és telefonokon is értesítették a lakosságot, felszólítva mindenkit, hogy menjen az óvóhelyekre, miután több tucat izraeli harci gép iráni katonai célpontokat és nukleáris létesítményeket támadott.

Jiszrael Kac védelmi miniszter és az izraeli hadsereg (IDF) nemzeti szükségállapotot hirdetett az Irán elleni, megelőzőnek nevezett csapás és a lehetséges iráni válasz miatt. Az utasítások értelmében nem nyitnak ki az iskolák. A hadsereg felszólította a lakosságot, hogy maradjon a védett betonszobák és óvóhelyek közelében.

Az izraeli hadsereg, az ország vezérkari főnöke és miniszterelnöke egyaránt azzal indokolta a támadást, hogy Irán nagyon közel jutott a nukleáris fegyverek elkészítéséhez.

Irán tízezernyi ballisztikus rakéta gyártására készül, amelyek akár nukleáris töltet nélkül is milliók életét olthatják ki Izraelben. "De képzeljük el, mi történne, ha ezek közül bármelyikben nukleáris töltet lenne!"- tette hozzá.

Az Izrael létét fenyegető veszéllyel szembeni sorsfordító küzdelemnek nevezte a támadást a zsidó állam vezérkari főnöke, aki egységre szólította fel az izraelieket.

"Támadásba lendültünk, mert elértünk ahhoz a ponthoz, ahonnan már nem lehetett volna visszatérni. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy máskor cselekedjünk. Nincs választásunk!"- tudatta Éjal Zamír. Közölte: Irán vissza fog vágni, és a csapások eltérhetnek a megszokottól, de a hadsereg mindent megtesz, hogy maximális védelmet nyújtson a hátországnak.

"Példa nélküli mozgósítás történt minden katonai ágban és parancsnokságon, válaszul a valós és közvetlen fenyegetésre" - tette hozzá a vezérkari főnök.

Izrael napokig, akár hetekig elhúzódó háborúra készül Iránnal és annak térségbeli segítőivel - közölte a zsidó állam hadserege, amely tájékoztatása szerint felkészült arra, hogy a Teheránnal szövetséges milíciák heves rakétatámadásokat indítanak Jemenből és Libanonból, valamint akciókat Szíria területéről.

A katonai akciók miatt Izrael és Irán is lezárta légterét a polgári repülők elől.

Iránban, a helyi állami média közlése szerint, a légicsapások nemcsak katonai és nukleáris célpontokban, hanem lakóterületekben is okoztak kárt, és halálos áldozatok is vannak. Köztük van Hoszein Szalami, a Forradalmi Gárda parancsnoka - erősítette meg a gárda közleményben. A szervezet teheráni főparancsnokságát is találat érte. Az iráni televízió arról számolt be, hogy a natanzi atomlétesítmény térségét is csapás érte, de nukleáris szivárgásnak egyelőre nincs nyoma.

Egy izraeli biztonsági forrás arról tájékoztatta a ynetet, hogy az izraeli légierő magas rangú iráni katonai vezetők és atomtudósok lakhelyét is támadta. "Nő az esélye annak, hogy az iráni vezérkart sikerült likvidálni a nyitócsapás során, köztük a vezérkari főnököt és vezető atomtudósokat"- nyilatkozta.

Az izraeli hadsereg közlése szerint a zsidó állam teljes körű párbeszédet folytat az amerikaiakkal, és jó az együttműködésük. Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte: Izrael egyoldalú műveletbe kezdett Irán ellen, az Egyesült Államok nem érintett a péntek hajnali légicsapásokban.

Az Egyesült Államok számára az a legfontosabb, hogy megvédje erőit és érdekeltségeit a térségben - tudatta, és egyúttal óva intette Iránt attól, hogy amerikai állampolgárokat vagy érdekeltségeket vegyen célba.

Irán Izraelt és az Amerikai Egyesült Államokat egyaránt felelősnek tekinti az ellene indított katonai akció miatt, és megtorlást helyezett kilátásba.

Izrael amerikai segítséggel hajtotta végre a támadást, és mindkét ország súlyos árat fizet majd - mondta Abolfazl Sekarcsi, az iráni hadsereg szóvivője az állami televízióban. Az ország vallási és politikai vezetője, Szajed Ali Hamenei ajatollah "keserű és fájdalmas sorsot" helyezett kilátásba Izraelnek, és bosszút esküdött a Forradalmi Gárda is.

Fehér házi források szerint az izraeli légicsapás fejleményeit Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házból követi magas rangú tisztségviselők jelenlétében, és pénteken tanácskozik az amerikai nemzetbiztonsági kabinet is.

Csütörtöki amerikai sajtójelentések szerint Steve Witkoff közel-keleti különmegbízott republikánus szenátoroknak nemrégiben arról beszélt, ha Izrael atomlétesítményeket támad Iránban, akkor Teherán tömeges rakétaindítással válaszolhat, hogy túlterhelje az izraeli légvédelmet, és a konfliktussal számos emberéletet kockáztatnak.

Az Irán ellen indított izraeli hadművelet egy ószövetségi szövegrész után kapta a nevét: héberül "Oroszlánként a nép", angolul Rising Lion (Felkelő oroszlán).

A bibliai idézet Mózes negyedik könyvében található, a Károli-biblia szerint az idézetrészlet így hangzik: "Ímé e nép felkél mint nőstény oroszlán, és feltámad mint hím oroszlán".

Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint a felkelő oroszlán a nép erejére, bátorságára és éberségére utal, ahogy ellenségeivel harcba száll.

