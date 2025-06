A szélsőséges Von der Leyen nagyon komoly károkozásra készül

Szijjártó Péter szerint tisztességtelen ez az eljárás az Európai Unió részéről, mert nem szól másról, mint hogy óriási profitot generáljanak bizonyos energiaszállító vállalatoknál Magyarország kárára, a magyar emberek zsebéből kivegyék a pénzt, mert kétszer-háromszor annyit kell majd fizetniük a rezsiért, mint eddig

2025. június 14. 18:04

politico.eu

Az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő alkotta páros nagyon komoly károkozásra készül - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Mandiner Reakció című műsorának adott, szombaton megjelent interjújában arra a riporteri kérdésre, hogy a bizottság 2027 végéig szeretné teljesen elzárni a kontinenst az orosz energiahordozóktól.

Vagyis az Oroszországból származó földgáz-, kőolaj- és nukleárisfűtőelem-szállítmányokat meg akarják tiltani. Ezzel pedig Magyarországon a rezsiköltségek minden család számára a jelenlegi két-háromszorosára növekednének - hangsúlyozta. Szijjártó Péter szerint ez egy elfogadhatatlan javaslat, amely ellen a kormány harcolni fog. Ez a harc hétfőn indul az uniós energiaminiszterek tanácsülésén, amelyen a magyar kormányt Szijjártó Péter képviseli, mert ez nem energiakérdés, hanem politikai kérdés.

Kiemelte: Magyarország onnan tud kőolajat meg földgázt venni, ahonnan jön cső. Vagyis az energiaszállítási útvonalak meghatározzák, hogy honnan tud valaki energiahordozóhoz jutni. Itt, Közép-Európában pedig a történelem úgy hozta, hogy az infrastruktúra következtében mi alapvetően Oroszországból tudunk földgázt meg kőolajat vásárolni - tette hozzá. Ez egy kőkemény fizikai kérdés és ma a legnagyobb kapacitású kőolaj- és földgázvezetékek Magyarországra különböző irányokon keresztül, de Oroszországból vezetnek.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: ha ezeket kiiktatjuk, akkor jelentős energiahordozókat vesztünk el. Egyrészt fizikailag nem lehetséges az ország ellátása földgázzal és kőolajjal jelenleg az orosz energiahordozók nélkül és még az a nem megfelelő mennyiség is sokkal drágábban kerülne Magyarországra a szállítási útvonalak hossza és az ott alkalmazott tranzitdíjak miatt.

Fontosnak nevezte a szuverenitás kérdését, mert az EU-ban nemzeti hatáskör az energiamix összeállítása, ebbe semmilyen beleszólása nem lehet senkinek. Vagyis a szuverenitásunknak ezt az alapvetően fontos elemét most gyakorlatilag el akarják venni tőlünk. Hozzátette: miközben Magyarországot Brüsszelben a jogállamiság csorbításával vádolják, "minden egyes törvényünket ilyen mikroszkóppal nézik, hogy hol, mibe tudnak mesterséges módon belekötni", a mostani jogszabálytervezet "hátulról, nekifutásból térdmagasságban kaszálja el az európai szabályokat" - fűzte hozzá.

Felidézte: Magyarország és Szlovákia is egyhangú döntéssel, határozatlan időre felmentést kapott az Oroszországból történő olajimport blokádja alól, most pedig egy kereskedelempolitikai döntéssel, egy sima többséget igénylő döntéssel ezt felül akarják írni. Tehát azok, akik oly módon igényesek a demokrácia meg a jogállamiság kérdésére, most hoznak egy olyan jogszabálytervezetet, ami kizárólag politikai, ideológiai alapon hátulról derékba vágja az európai szabályokat - emelte ki.

Hangsúlyozta, hogy az Ukrajnában zajló háborúhoz semmi közünk. Miért kellene magunkat tönkre tenni azért, mert Oroszország és Ukrajna között háború zajlik? Lehet-e valami európai, uniós érdek, ha közben egyes európai uniós tagországok alapvető érdekeit sérti meg? - tette fel a kérdést.

Szijjártó Péter szerint ha az Oroszországból származó földgázt nem vásárolhatják meg, akkor minden egyes más szállító vállalat tisztában lesz azzal, hogy Magyarország kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Vagyis egy drámai áremelkedésnek tesznek ki minket. Ugyanez a helyzet a kőolajjal is, mert Magyarországra két kőolajvezeték vezet. Az egyik a Barátság, ami Oroszországból hozza a kőolajat megbízható módon Magyarországra és Szlovákiába. A másik pedig az Adriai-tengerről jön fel, de a kapacitása nem elég Magyarország és Szlovákia ellátására, vagyis Szlovákiára számíthat Magyarország a harcban.

Ráadásul az adriai vezeték tranzitdíját az elmúlt években többször is megemelték a horvátok "az európai és a jószomszédi szolidaritás jegyében". Ehhez az Európai Bizottság önkívületi állapotban még hurrá éljenzett is" - jegyezte meg.

Szijjártó Péter szerint tisztességtelen ez az eljárás az Európai Unió részéről, mert nem szól másról, mint hogy óriási profitot generáljanak bizonyos energiaszállító vállalatoknál Magyarország kárára, a magyar emberek zsebéből kivegyék a pénzt, mert kétszer-háromszor annyit kell majd fizetniük a rezsiért, mint eddig. A profit pedig megjelenik a nagyvállalatoknál, "akik meg majd ki tudja, hova, meg hogyan szervezik azt el, és mondjuk hogyan kerül az mondjuk Ukrajnában felhasználásra. Ugye itt jön be Zelenszkij elnök" - magyarázta.

A politikus a továbbiakban cáfolta azt a riporteri felvetést, hogy a kormány pusztán orosz érdekből foglalja el ezt az álláspontot. Közlése szerint a földgáz esetében egy nagy, 8,5 milliárd köbméteres, Törökországból induló, orosz gázt szállító vezeték teljes kapacitáson működik. Ennél olcsóbban, ennél megbízhatóbban ma nem áll földgázforrás Magyarország rendelkezésére és nem azért, mert a kormány nem akarja, hanem mert ilyen a piac. Oroszországnál olcsóbban és megbízhatóbban Magyarországra és Szlovákiába ma senki nem tud földgázt szállítani.

Miért nevezzük oroszpártiságnak azt, hogy mi a legolcsóbb földgázforrást vesszük a magyar embereknek? - vetette fel.

A riporter azon kérdésére: mekkora az esélye annak, hogy mégis megússza ezt Magyarország, Szijjártó Péter úgy reagált, hogy harcolni fognak.

"Ugye Zelenszkij elnök abba az irányba tolja az Európai Uniót, hogy minél nagyobb kárt okozzon saját magának, így az európai uniós tagországoknak is, lásd szankciók, lásd háború meghosszabbítása, lásd energiahordozók terén való döntés, de küzdeni kell az utolsó leheletünkig, de ez nem lehet engedni" - fogalmazott Szijjártó Péter.

MTI