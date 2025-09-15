Az EU nem változtat migrációs politikáján – a következmények súlyosak!

Dömötör Csaba példaként a belga főügyész augusztusi nyilatkozatát említette, amelyben tarthatatlannak nevezte ezt a helyzetet, és úgy fogalmazott, „Brüsszelben bárkit eltalálhat egy eltévedt golyó”. Csak Brüsszelben augusztusban húsz lövöldözés történt, melyből két halálos volt – mutatott rá, kitérve arra, hogy a hétvégi londoni bevándorlásellenes tüntetés mérete jól jelzi a társadalmi feszültséget. A képviselő emlékeztetett, a Patrióták az Európai Parlament plenáris ülésére az illegális migráció ügyét javasolta témaként, a baloldali frakciók azonban levélben fordultak az EP elnökéhez, és azt írták, ennek napirendre tűzése gyűlölethez és erőszakhoz vezetne.
Szerinte ugyanaz a jelenség zajlik Magyarországon és Brüsszelben: ha nincs társadalmi támogatottság, megpróbálják gyűlöletbeszéddel ellensúlyozni azt. Dömötör Csaba szerint Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök évértékelő beszédében nyoma sem volt annak, hogy legalább elgondolkoznának azon: nem jó az irány, amit folytatnak. Közölte: az elnök negyven percig beszélt a háborúról és a palesztin-izraeli konfliktusról, de arról nem szólt, hogy közben az európai gazdaság tönkremegy.
A műsor második felében Rákay Philip producer, a Digitális Polgári Körök (DPK) nagykövete arról számolt be, hogy pár hét leforgása alatt már több mint 70 ezer ember csatlakozott hozzájuk, ami azért is jelentős szám, mert – szerinte be kell vallani – a polgári attitűdtől kicsit távol áll az online térben való megnyilvánulás. Ezzel együtt – hívta fel a figyelmet – igenis van keresnivalójuk a polgároknak a digitális térben is, mert „van mire büszkének lenni”, ugyanis „igazunk van a közéletet szétfeszítő legfontosabb ügyekben”.
-
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
-
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
Százból hatvan BKV-busz állapota kritikus, a főváros nem tudja garantálni a biztonságos utazást a tömegközlekedési eszközökön – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára hétfői sajtótájékoztatóján, Budapesten.
-
Az uniós politikában nem látszik az irányváltás jele, sokkal inkább kioktató, leckéztető hangnem tapasztalható, miközben a következmények drasztikusak – hangsúlyozta Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő hétfőn a Harcosok órája című online műsorban a jogi határzár tízéves fennállása kapcsán.
-
"Vissza kell hódítanunk azokat az intézményeket, amelyek most maffiózók, puccsisták vagy csalók kezében vannak, és vissza kell adnunk azokat a népnek a védelmük, a fejlődésük és a szuverenitásuk érdekében" - jelentette ki Santiago Abascal.