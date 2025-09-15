Az EU nem változtat migrációs politikáján – a következmények súlyosak!

Az uniós politikában nem látszik az irányváltás jele, sokkal inkább kioktató, leckéztető hangnem tapasztalható, miközben a következmények drasztikusak – hangsúlyozta Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő hétfőn a Harcosok órája című online műsorban a jogi határzár tízéves fennállása kapcsán.

2025. szeptember 15. 13:25

Dömötör Csaba példaként a belga főügyész augusztusi nyilatkozatát említette, amelyben tarthatatlannak nevezte ezt a helyzetet, és úgy fogalmazott, „Brüsszelben bárkit eltalálhat egy eltévedt golyó”. Csak Brüsszelben augusztusban húsz lövöldözés történt, melyből két halálos volt – mutatott rá, kitérve arra, hogy a hétvégi londoni bevándorlásellenes tüntetés mérete jól jelzi a társadalmi feszültséget. A képviselő emlékeztetett, a Patrióták az Európai Parlament plenáris ülésére az illegális migráció ügyét javasolta témaként, a baloldali frakciók azonban levélben fordultak az EP elnökéhez, és azt írták, ennek napirendre tűzése gyűlölethez és erőszakhoz vezetne.

Szerinte ugyanaz a jelenség zajlik Magyarországon és Brüsszelben: ha nincs társadalmi támogatottság, megpróbálják gyűlöletbeszéddel ellensúlyozni azt. Dömötör Csaba szerint Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök évértékelő beszédében nyoma sem volt annak, hogy legalább elgondolkoznának azon: nem jó az irány, amit folytatnak. Közölte: az elnök negyven percig beszélt a háborúról és a palesztin-izraeli konfliktusról, de arról nem szólt, hogy közben az európai gazdaság tönkremegy.

A műsor második felében Rákay Philip producer, a Digitális Polgári Körök (DPK) nagykövete arról számolt be, hogy pár hét leforgása alatt már több mint 70 ezer ember csatlakozott hozzájuk, ami azért is jelentős szám, mert – szerinte be kell vallani – a polgári attitűdtől kicsit távol áll az online térben való megnyilvánulás. Ezzel együtt – hívta fel a figyelmet – igenis van keresnivalójuk a polgároknak a digitális térben is, mert „van mire büszkének lenni”, ugyanis „igazunk van a közéletet szétfeszítő legfontosabb ügyekben”.

MTI