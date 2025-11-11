Egy magyar gitárművész és a blues-rock koronázatlan királynője: közös dal született Radnóti ihletésére - interjú Sinha Róberttel

Szerző: Lobó-Szalóky Lázár

Mi történik, ha egy magyar gitárvirtuóz és egy amerikai blues-rock legenda ugyanabból a költői sorból merít ihletet? A válasz: egy különleges zenei találkozás, amely hidat ver kultúrák, kontinensek és műfajok között. Sinha Róbert mesél arról, hogyan született meg Radnóti Miklós Két karodban című verse alapján az „In Your Two Arms” dal, és milyen érzés volt, amikor Sari Schorr igent mondott a közös munkára.

Számos verset megzenésítettél már. Melyik alkotás gyakorolta rád a legnagyobb hatást?

Radnóti Miklós: Két karodban, Szendrey Júlia: Ne higyj nekem..., Petőfi Sándor: A Dunán (nem tévedés, Petőfinek van egy ilyen című verse), Lackfi János: A múlt.

Kinek/minek a hatására kezdtél el zenélni?

Klasszikus gitárművész vagyok, a Holland Királyi Zeneakadémián diplomáztam. De a zenei gyökereim egészen mások, gimnazista koromban a rock miatt kezdtem el gitározni, amit azóta is nagyon szeretek. Nem véletlenül tértem vissza most is ehhez a műfajhoz, hiszen az "In Your Two Arms"-t is egy blues-rock ballada szerű dalnak gondolom.

A verseken kívül miből meríted az ihleted? Hogyan zajlik egy új szerzemény komponálása?

A magánéletemből, illetve az elméleti fizikából.Gondolom, ez utóbbi egy kis magyarázatra szorul: a zeneakadémia előtt a Műegyetemet is elvégeztem mérnök-fizikus szakon, azóta is szeretem a fizikát. Szabadidőmben most épp újratanulom a kvantummechanikát, az amerikai MIT egyetemen követek egy fizikusoknak szóló (tehát nem ismeretterjesztő) előadássorozatot.

A zeneszerzés folyamata két tartópilléren nyugszik: van a racionális része, a "mesterségbeli tudás", azaz tudni kell az összhangzattant (hogy milyen sorrendben érdemes egymás után fűzni az akkordokat), illetve a szolfézst (ez pedig a dallamvezetésben segít). És van az ösztönös, intuitív része a dolognak, ami megfoghatatlan, kicsit olyan, mintha varázslat lenne.

Melyik vers az amit nagy álmod feldolgozni?

Állandóan gondolkodom ezen, sok vers jár a fejemben, kortársak és klasszikusok is. Jó volna a XX. század legnagyobb indiai költőjétől, Tagore-tól is megzenésíteni valamit. Nem csak azért, mert nagyon szeretem a verseit, hanem azért is, mert apukám indiai, anyukám magyar, és bár elsősorban magyarnak vallom magam, de azért egy kicsit Indiához is tartozom.

Eddigi karriered során mi volt a legemlékezetesebb pillanatod, koncert élményed?

Fantasztikus élmény volt több alkalommal fellépni New Yorkban, a Hofstra University-n, vagy a Párizsi Magyar Intézetben, ahol háromszor tapsolt vissza minket a teltháznyi közönség az akkori együtesemmel.

Ami egészen különleges volt: 2023-ban, Petőfi születésének 200. évfordulója alkalmából Arizonában, a Grand Canyon University-n csináltam egy nagy projektet. Petőfi versek hangzottak el angol fordításban, a korszakról egy amerikai történész professzor tartott előadást, én magyar romantikus gitárműveket játszottam Petőfi idejéből, Mertz János Gáspár zeneszerzőtől.

Az ő nevét érdemes megjegyezni, 1806-ban Pozsonyban született, sok művet írt magyaros stílusban (például egy Magyar Fantáziát is), és világszerte a legnagyobb romantikus gitárzeneszerzők között tartják számon.

Felemelő élmény volt ezt a Magyar Fantáziát később eljátszani Sepsiszentgyörgyön is, a Bod Péter Könyvtár dísztermében, ahol anno Gábor Áron szájából elhangzott a legendás mondat: "Lészen ágyú". Itthon a MÜPA-t említeném, ahol Lackfi János műsorában léptünk fel együtt Novák Péter barátommal.

Hogyan indult az "In Your Two Arms"projekt?

Amikor Petőfiket adtam elő angolul Amerikában és Hollandiában, szembesültem azzal, hogy milyen hatása van a daloknak akkor, ha érti is a közönség a szöveget. Radnóti régi nagy kedvencem, elkezdtem keresgélni az angolra fordított versei között, és amikor megláttam leírva, hogy "In your two arms I rock silently", belül már hallottam is a dallamot.

Aztán épp Kaliforniában voltam két koncert közt pár nap pihenőn, és a közösségi média spontán feldobta nekem Sari Schorr-t. Azt mondtam magamban, hogy húha, ez kb. olyan, mintha Janis Joplint hallanám. És arra gondoltam, hogy milyen jó volna, ha ő énekelné el ezt a Radnóti-dalt. Aztán pedig fogtam magam, és írtam a menedzsmentjének. Végül is mit veszthetek vele, gondoltam. Na de ami ezután jött, arra egyáltalán nem számítottam... Nemcsak hogy válaszoltak, de azt írták, hogy érdekli őket a projekt. Sari nem sokkal ezután Budapestre jött koncertezni, ahol személyesen is találkoztunk, sokat beszélgettünk, és a végén azt mondta nekem, hogy megcsináljuk! Így is lett...

Milyen érzés egy élő blues-rock legendával együtt zenélni?

Az emberi oldalával kezdeném. Sari egy nagyon kedves, nyitott szívű, jó lelkű ember, úgyhogy nagyon jó hangulatban zajlott a közös munka. Aztán ott volt bennem az "ezt nem hiszem el" érzés is: egy olyan valakivel írok és veszek fel közös dalt, aki vezette az amerikai slágerlistát, akinek a lemezét David Bowie és Eric Clapton korábbi producere csinálta, és aki együtt lépett fel Eric Burdon-nel, a "House of the Rising Sun" legendás énekesével, amely dal amolyan első mérföldkő minden gitáros számára immár fél évszázada...

Ezen persze profi módon tovább kellett lépnem, hiszen nem csinálhattam végig úgy a projektet, hogy folyamatosan csodálkozom. Szakmai oldalról pedig fantasztikus érzés volt egy olyan énekessel együtt dolgozni, aki a világ közvetlen élvonalában van. Vicces volt belegondolni, hogy Beth Hart, akiről Sari egyik interjújában említi, hogy nagyon jóban vannak, Slash-el csinált közös dalt, Sari pedig velem...

Milyen volt a dal fogadtatása?

Eddig Magyarországon és Amerikában is mindenki azt mondta, hogy ebből akár világsiker is lehet. Itthon azt is sokan mondták, hogy megható volt hallani, hogy a világklasszis amerikai énekesnő milyen mély átérzéssel adja elő Radnóti Miklós "Két karodban" című híres versét:

Az első perctől tudtad, hogy Sarival szeretnél dolgozni?

Hogy rögtön tudtam-e, hogy szeretnék közösen dalt készíteni a világ egyik legjobb blues énekesnőjével? Igen! (Nevet.) A csodálatos része a történetnek az, hogy Sari-nak is volt kedve velem dolgozni...

