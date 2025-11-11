Dúró Dóra lemondott mentelmi jogáról, bíróság elé áll egy plakát átragasztása miatt

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 11. 16:39

Lemondott országgyűlési képviselői mentelmi jogáról és bíróság elé áll a tavalyi ARC kiállítás egyik plakátjának átragasztása miatt indult eljárásban Dúró Dóra; a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese ezt kedden jelentette be közösségi médiaoldalán.

A cselekedetemet és a következményeket vállalom, bár szerintem nem én követtem el szabálysértést, hanem az eredeti plakát volt anyaellenes gyűlöletbeszéd - mondta.

A politikus hangsúlyozta: senki nem állítja, hogy az anyaság nem jár nehézségekkel olykor, azonban annak, hogy plakátokon sem hazudunk és becsméreljük az édesanyákat, nemzeti minimumnak kellene lennie.

Dúró Dóra kiemelte: a mentelmi joggal kapcsolatban továbbra sem változott a véleménye: egy politikusnak minden tette következményét vállalnia kell.

Ha a Mi Hazánk megkerülhetetlen erő lesz a következő Országgyűlésben, akkor ezt a politikusi kiváltságot el fogjuk törölni - írta a Mi Hazánk politikusa.