Szerző: GK

2025. november 10. 08:09

Több tízezer ukrán katona tér vissza a frontról végtagok nélkül, és az esetek jelentős része nem a harctéri sérülések súlyosságából, hanem az érszorítók helytelen használatából fakad.

Több tízezer ukrán katona tér vissza a frontról végtagok nélkül, és az esetek jelentős része nem a harctéri sérülések súlyosságából, hanem az érszorítók helytelen használatából fakad – számolt be a The Telegraph. A brit lap szerint Ukrajna katonai egészségügyi rendszerét olyan protokollok irányítják, amelyek nem felelnek meg a jelenlegi háború sajátos körülményeinek.

Ukrajna vezető katonai sebésze a lapnak elmondta: minden negyedik amputáció az érszorítók nem megfelelő alkalmazásához köthető. Ezeket az eszközöket a harctéren életmentő céllal használják a vérzés gyors elállítására, ám ha túl szorosan, túl hosszú ideig, vagy szakszerűtlenül helyezik fel őket, a végtag elhalását okozhatják – ami végül amputációhoz vezet.

A The Telegraph cikke szerint az ukrán orvosi doktrína jelenleg az Egyesült Államok és szövetségesei által Irakban és Afganisztánban alkalmazott módszerekre épül. Ezeket azonban egy teljesen más típusú, rövid idejű bevetésekre és gyors evakuálásra épülő háborús környezetre dolgozták ki, nem pedig egy elhúzódó, rendkívül intenzív frontvonalas konfliktusra, amilyennel Ukrajna most szembesül.

„Amikor 2022-ben kitört a teljes körű orosz invázió, az amerikai TCCC (Tactical Combat Casualty Care) ajánlásokat egyszerűen lefordították ukrán nyelvre” – mondta Rom Stevens kapitány, az amerikai haditengerészet korábbi orvosa, aki rendszeresen önkénteskedik Ukrajnában. – „De ezeket az irányelveket egy teljesen más háborúhoz írták.”

Stevens szerint számos olyan esettel találkozott, amikor fiatal, egyébként egészséges katonáknál rendkívül magasan kellett amputálni a végtagokat, gyakran mindkét lábat vagy mindkét kart. „Ilyen esetekben szinte lehetetlen protézist alkalmazni, mert az amputáció túl közel történt a törzshöz” – tette hozzá.

Főkép: Ukrán katona. Fotó: Pixabay/LukasJohnns