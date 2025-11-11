Rétvári Bence: A védőnői szolgálat mindig képes megújulni és a kor elvárásaihoz igazodni

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 11. 18:09

A védőnői szolgálat mindig képes megújulni és a kor elvárásaihoz igazodni - hangsúlyozta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) hétfői konferenciáján. A „Várandósgondozás felsőfokon - 110 éves a védőnői szolgálat” című rendezvényen több kormányzati szereplő is méltatta a magyar védőnői hálózat hagyományait és megújuló szerepét.

Digitális megújulás és megbecsülés a védőnői szolgálatban

Rétvári Bence kiemelte: a szolgálat a digitális korszakhoz is alkalmazkodik, hiszen a várandósgondozási kiskönyv immár elektronikus formában, az Egészségablak applikáción keresztül is elérhető. Hozzátette, hogy az elmúlt években sikerült csökkenteni a területi különbségeket is azzal, hogy a védőnők a vármegyei kórházak szakmai irányítása alatt dolgoznak.

Rétvári emlékeztetett: a védőnők bekerültek a szakdolgozói bértáblába, ami lehetővé tette, hogy magasabb jövedelmet kapjanak munkájukért.

„A védőnői hivatás nem csupán egészségügyi feladat, hanem a közösségépítés egyik pillére is”

- fogalmazott.

Az államtitkár a magyar családpolitika elmúlt 15 évéről szólva kijelentette: „2010 óta minden évben történt valamilyen előrelépés a családok életében, minden évben bővültek a családtámogatások. Ez nem pusztán pénzügyi kérdés, hanem értékvállalás.” Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a családtámogatási rendszer folyamatos támadásoknak van kitéve, ezért

„meg kell védeni azokat az intézkedéseket, amelyek a családokat szolgálják”.

A védőnői hálózat a magyar családpolitika egyik alappillére

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szerint a magyar védőnői hálózat „óriási büszkeség a nemzet számára”, és jól tükrözi a magyar társadalom családcentrikus értékrendjét.

Koncz emlékeztetett: a magyar családpolitika 2010 óta nemzetközi szinten is egyedülálló, és több országban is példaként szolgál.

„Az Egyesült Államokban például a babakötvény mintájára vezették be a Trump-számlát az újszülöttek támogatására”

- mondta.

Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány elkötelezett a családok támogatása mellett, 2026-ban a GDP mintegy 5 százalékát, közel 4800 milliárd forintot fordítanak családtámogatási programokra.

„A várandósság nem teher, hanem áldott állapot”

A Kopp Mária Intézet elnöke, Fűrész Tünde kiemelte, hogy a magyarok többsége a várandósságot nem teherként, hanem áldott állapotként éli meg. „A magzat életét a fogantatástól kezdve tisztelet és védelem illeti meg” – fogalmazott.

Hozzátette: a magyar családtámogatási rendszer ezt a szemléletet is tükrözi, hiszen számos juttatás – köztük a babaváró támogatás, az adó-kedvezmények, a CSOK Plusz és a falusi CSOK – már a várandósság 12. hetétől elérhető.

„Büszkék lehetünk arra, hogy Magyarországon ilyen széles körű a várandósok gondozása és támogatása. Ebben a védőnők pótolhatatlan szerepet játszanak: segítenek abban, hogy a szülés és a gyermekvállalás valóban a csodákkal teli időszak legyen, aminek lennie kell” – mondta a KINCS elnöke.