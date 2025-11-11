Nyugdíjkorhatár 2026-tól: megszűnik a 65 év, jön a rugalmas nyugdíjba vonulás

Szerző: GK

2025. november 11. 08:36

2026. január 1-jétől átalakul a magyar nyugdíjrendszer: megszűnik a fix, 65 éves nyugdíjkorhatár, és egy rugalmas, személyre szabott rendszer lép a helyébe. A dolgozók ezentúl saját élethelyzetük és egészségi állapotuk alapján dönthetnek arról, mikor szeretnének nyugdíjba vonulni.

Nyugdíjkorhatár 2026: szabad döntés a nyugdíjba vonulásról

2026-tól a nyugdíjrendszer egyik legfontosabb újdonsága, hogy a 65 éves kor betöltése többé nem lesz kötelező nyugdíjba vonulási pont. A munkavállalók szabadon választhatják meg, mikor kérik a teljes öregségi nyugdíjat - figyelembe véve egészségi állapotukat, pénzügyi helyzetüket és szolgálati idejüket.

Elsőként az 1961-ben születettek élhetnek az új lehetőséggel, ők már a megújult, rugalmas rendszer szerint igényelhetik a nyugdíjat.

A szolgálati idő továbbra is meghatározó marad

A nyugdíjkorhatár 2026 rugalmas jellege mellett a szolgálati idő továbbra is alapfeltétel:

Teljes öregségi nyugdíj legalább 20 év munkaviszony után jár.

legalább 20 év munkaviszony után jár. Résznyugdíj már 15 év szolgálati idővel igényelhető, ha a kérelmező elérte a 65. életévét.

már 15 év szolgálati idővel igényelhető, ha a kérelmező elérte a 65. életévét. A nők 40 év munkaviszony után, a gyermekneveléssel töltött éveket beszámítva, továbbra is nyugdíjba vonulhatnak.

Miért változik meg a nyugdíjkorhatár 2026-tól?

A kozbeszed.hu elemzése szerint a nyugdíjkorhatár 2026 reformjának hátterében az áll, hogy az 1957 után született generációk jobb egészségben és magasabb várható élettartammal érik el az időskort. A távmunka és részmunkaidős lehetőségek elterjedése pedig lehetővé teszi, hogy az idősebb korosztály 65 év felett is aktív maradjon, akár rugalmas munkarendben - írja az Economx.

Felkészülés az új nyugdíjrendszerre

A biztosítók szerint a most 50–60 éves korosztálynak már most érdemes elkezdeni felkészülni a változásokra.

Fontos:

ellenőrizni a szolgálati időt,

elkezdeni a megtakarítást,

és pénzügyi tanácsadóval egyeztetni a nyugdíj-előtakarékossági lehetőségekről.

Az új rendszer előnye, hogy aki tovább dolgozik, magasabb nyugdíjalapra számíthat, miközben aktív életmódját is hosszabb ideig fenntarthatja.

Ugyanakkor a változás kihívást is jelenthet azok számára, akik egészségi vagy anyagi okok miatt nem tudják teljesen kihasználni az új szabadságot.

Egyéb nyugdíjrendszeri változások 2026-tól

A nyugdíjkorhatár rugalmassá válása mellett további reformok is érintik a magyar nyugdíjrendszert - tájékoztat a nyugdijtudakozo.hu: