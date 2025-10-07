Minden támadás csak megerősít minket - Juhász Hajnalka keményen üzent a baloldalnak az Országgyűlésben

Az azonnali kérdések órájában hétfőn ismét éles szóváltás zajlott az Országgyűlésben: Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője határozott hangon védte pártját, kormányát és a keresztény értékeket, miközben kemény szavakkal illette az ellenzéki pártokat és politikusokat.

„Tudjuk jól, hogy a baloldalnak mi fáj: a keresztény értékek, a KDNP létezése, az erős egyházak. De minden támadás csak megerősít minket és a kormányt”

Kevesebb mint kétszáz nap van hátra a választásokig, és a képviselő szerint a kampány közeledtével egyre durvábbá válik az ellenzéki hangnem. A politikus a DK-t, a Tisza Pártot és Tordai Bencét bírálta, mondván: „gusztustalan, gyomorforgató álhírgyártásba kezdtek, a gyermekvédelem mögé elbújva”.

„Semjén Zsolt ártatlan ember”

A KDNP képviselője kiemelte, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ellen alaptalan vádaskodások indultak.

„Semjén Zsolt egy ártatlan ember, kiállunk mellette minden körülmények között. Olyan politikus, aki a határon túli magyarság és az egyházak védelmében mindent megtett”

– mondta.

Juhász Hajnalka élesen fogalmazott:

„Aki bizonyítékok birtokában nem tesz feljelentést, az pedofilmentegető, de aki bizonyítékok hiányában állít valamit, az álhírgyáros.”

A képviselő az ellenzéket „kuruzslók, ripacsok és hablatyoló influenszerek bábjainak” nevezte, akik szerinte tények nélkül próbálnak politikai tőkét kovácsolni egy ártatlan ember meghurcolásából.

A jog, a hit és a hitelesség erejével

Felszólalása végén Juhász hangsúlyozta, hogy a KDNP és a kormány nem a támadásokra, hanem az értékek védelmére helyezi a hangsúlyt:

„A mi feladatunk az, hogy a jog eszközeivel, a hitünk erejével és a hitelességünkkel lépjünk fel minden álhírgyártóval szemben.”

Répássy Róbert: A DK vallásellenes kampányt folytat

A felszólalásra Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára reagált. Szerinte a Demokratikus Koalíció évek óta következetes keresztényellenes kampányt folytat, amelynek célja, hogy az „ateista szavazóbázist” megszólítsa.

„Az ő politikájuk lényege, hogy az értékeket rombolni kell, mert csak akkor lesznek szavazóik. Ezért támadják a keresztény értékeket, az egyházakat, ezért sározzák be a papokat”

– mondta Répássy.

Gerzsenyi Krisztián