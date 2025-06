Rétvári Bence: jövőre 3919 milliárd forint jut az egészségügyre

2025. június 26. 09:25

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője (k), Matkovich Ilona polgármester (b) és Urbán Edina kórházigazgató (j) a Váci Jávorszky Ödön Kórház Semmelweis-napi ünnepségén Vácon, a Piarista Kilátó Központban 2025. június 25-én. MTI/Bruzák Noémi

Az idei forrásoknál 280 milliárd forinttal több, 3919 milliárd forint jut 2026-ban az egészségügyre - mondta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára szerdán Vácon.

Rétvári Bence a Váci Jávorszky Ödön Kórház Semmelweis-napi ünnepségén az egészségügy fejlesztése egyik legfontosabb lépéseként beszélt a hálapénz eltörléséről, rámutatva, azt csak egy jelentős béremelés mellett lehetett végrehajtani.

Hozzátette: a megbecsülés mellett fontos az is, hogy megfelelő számú orvos álljon rendelkezésre. Az elmúlt másfél évtizedben, amikor a kormány megkezdte működését, 100 ezer emberre 287 orvos jutott, most már 347 - közölte az államtitkár.



Rétvári Bence azt mondta, hogy a váci kórháznak vannak olyan részei, amelyek az 50 évvel ezelőtti állapotot tükrözik, ezért még idejében döntött a kormány arról, hogy 1,6 milliárd forintot fordít a rendelő belső részeinek felújítására. Hozzátette, hogy a környező települések polgármesterei pedig úgy döntöttek, hogy 250 millió forint forrást biztosítanak további épületrészek felújítására.

Az államtitkár azt mondta, hogy így a következő 10 hónapban sok minden más mellett megújul a bejárati rész, új automata ajtó érkezik, és egy légfüggönnyel sikerül majd a klimatizálást is megoldani. Hozzátette, hogy a porta, a betegirányító pult is teljesen megújul, a folyosók új burkolatot kapnak, kifestik az épület mind a négy szintjét. A lépcsőház nyílászárói is megújulnak a radiátorokkal együtt - tette hozzá Rétvári Bence.

A BM államtitkára azt is elmondta, hogy az elektromos hálózat is megújul az épületben, és új tűzjelző rendszert építenek ki, új információs táblák érkeznek, és 50 méter hosszú járda épül, amely a buszmegállót és a rendelőket köti össze.

MTI