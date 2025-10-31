Orbán Viktor: Kulcsfontosságú, hogy békepárti kormánya legyen Magyarországnak

Szerző: MTI

Orbán Viktor rámutatott: új fegyverrendszereket mutatnak be a világ nagyhatalmai, érezhetően egy fegyverkezési verseny, spirál kezdőpontján vagyunk, és mindenki a katonai költségvetések nagyságrendekkel történő növeléséről beszél.

Európa a háború felé tart, ezért kulcsfontosságú, hogy Magyarországnak háborúellenes, békepárti kormánya legyen - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

A jelenlegi helyzetet az első világháború előtti időszakhoz hasonlítva a kormányfő úgy értékelt: az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak. "Ma Európa kótyagosan kóvályog egy olyan helyzet felé, ami egyre közvetlenebb háborús veszélyt jelent" - értékelt.

Hangsúlyozta: ebben a helyzetben nagyon tudatosan "meg kell vetni a lábunkat, a sarkunkat", és a béke oldalán kell maradni, előre be kell jelenteni, hogy minden mostani kis döntésből ki fogunk maradni, nehogy a végén még egy háború kellős közepén találjuk magunkat.

Ezért kulcsfontosságú a magyar jövő szempontjából, hogy háborúellenes és békepárti kormánya legyen az országnak, illetve az emberek is megértsék, ők is kifejezzék az akaratukat, hogy nem akarnak "együtt tántorogni az európai országokkal" egy veszélyes helyzet felé - mondta.



