Latorcai Csaba: kétmilliárd forinttal támogatta a kormány a biatorbágyi bölcsőde és óvoda megvalósulását

Szerző: mti

2025. október 31. 14:04

Mintegy 2 milliárd forinttal támogatta a biatorbágyi bölcsőde és óvoda komplexum megvalósulását a kormány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) - mondta pénteken Biatorbágyon a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára.

Latorcai Csaba a Forrás utcai óvoda és bölcsőde ünnepélyes átadásán azt mondta, a kormány legfontosabb célja 2010 óta a magyar családok támogatása. Hozzátette, ebbe a körbe tartozik a háromgyermekes, majd pedig a kétgyermekes anyák élethosszig tartó személyijövedelemadó-mentességének a biztosítása.

Az erős magyar családokat szolgálja a fiatalok adókedvezményének a biztosítása is, hiszen az a kormány célja, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen Magyarországon - mondta a KTM államtitkára.