Johann Strauss 200 - Bécs klasszikus előadásokkal ünnepel

Szerző: mti

2025. október 31. 16:08

Johann Strauss születésének 200. évfordulóját Bécs városa is számos programmal ünnepli 2025-ben - közölte Bécs Város budapesti irodája pénteken az MTI-vel.

A jubileum alkalmából a zeneszerző tizenöt operettje közül több is felcsendül. Életre kel például A denevér a Bécsi Állami Operaházban, valamint az Egy éjszaka Velencében a Volksoperben, Bécs második legnagyobb operaházában - írták a közleményben.

Hozzáfűzték, hogy a klasszikus előadások mellett modern formában is életre kel Strauss zenéje: városszerte fényinstallációk, immerzív színházi élmények és parkkoncertek várják az érdeklődőket. A Rathausparkban Strauss dallamaira épülő szabadtéri koncerteket hallhat a közönség, míg a bécsi zeneakadémiák hallgatói mesterséges intelligencia segítségével komponáltak új műveket a zeneszerző stílusában.

A zenei és kulturális események mellett Bécs szimbolikus gesztussal is tisztelgett Strauss előtt: a schönbrunni állatkertben örökbe fogadott egy denevért a szerző egyik leghíresebb operettjére emlékezve.

A sajtóanyagban emlékeztettek arra is, hogy Strauss munkásságának egyik legfontosabb öröksége a tánczene. Művei olyan szintre emelték a keringőt, hogy az a szimfonikus zenével vetekszik. Számos bálra írt kompozícióival több mint öt évtizeden át meghatározta a bécsi bálkultúrát, és a hatása ma is érezhető.