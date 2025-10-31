Visszaélnek Karikó Katalin nevével és képmásával

Szerző: mti

2025. október 31. 13:07

A napokban újra olyan videók és hirdetések jelentek meg az interneten, amelyekben Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Nobel-díjas professzorának nevével és képmásával élnek vissza - közölte az érintett pénteken az MTI-vel.

Az SZTE által eljuttatott közleményben Karikó Katalin azt írta, hogy az egyik reklám szerint cukorbetegeknek ajánl étrendkiegészítőket, egy másik szerint öregedés és térdfájdalmak ellen hirdet "csodaszereket".

A professzor felhívja a figyelmet arra, hogy ez alkalommal is visszaélés történt: nem fejlesztett ki étrendkiegészítőt vagy gyógyhatásúnak titulált készítményt, és nem járult hozzá az efféle reklámokhoz, a hirdetések hamisak.

A megtévesztő reklámok és a hamis videók kellő körültekintéssel kiszűrhetők az interneten terjedő információözönből, a mesterséges intelligenciával előállított beszéd monoton, nem életszerű, és mindegyik egy korábbi videó- és/vagy hangfelvétel felhasználásával készül - áll a közleményben.