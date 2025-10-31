A Szuverenitásvédelmi Hivatal kockázatként tekint az EU központosítási rögeszméire

Szerző: MTI

2025. október 31. 10:09

A megkérdezettek többsége (51 százaléka) úgy gondolja, hogy az Európai Unió központosítási törekvései veszélyt jelentenek a nemzeti önrendelkezésre, továbbá az állampolgárok 77 százaléka inkább egy önálló, egyenrangú nemzetek együttműködésén alapuló Európában élne az egységes, nemzetek nélküli Európai Egyesült Államok helyett.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült, huszonhét országra kiterjedő közvélemény-kutatás alapján az európai lakosság egyértelműen szuverenitásvédelmi kockázatként tekint az Európai Unió (EU) központosítási törekvéseire, miközben a brüsszeli vezetésű birodalom vízióját elsöprő elutasítottság övezi a kontinensen - közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény alapján a brüsszeli politikai elit - a nemzetek nélküli Európai Egyesült Államok létrehozása érdekében - évek óta módszeresen törekszik a tagállami szuverenitás gyengítésére különböző politikai és jogi eszközök bevetésével.

A kutatási adatok alapján megkérdőjelezhetetlen, hogy az Európai Bizottság szándékai nem találkoznak az európaiak elvárásaival, a Brüsszel által erőltetett föderalista birodalmi struktúrának hiányzik a politikai bázisa a kontinens lakossága körében - tették hozzá.

A magyarok nemzeti szuverenitás iránti elkötelezettsége kiemelkedő: a hazai válaszadók az európai átlagnál magasabb arányban (79 százalék) támogatják az önálló nemzetek együttműködésén alapuló Európa vízióját - írták.

A közlemény szerint meghatározó elutasítottság övezi azt a gyakorlatot is, hogy az Európai Bizottság - a jelentős részben uniós forrásokból finanszírozott és az európai országokban berendezkedett álcivil szereplőkön keresztül - nyomást gyakorol a tagállamokra saját globalista, progresszív elképzelései keresztülvitele érdekében.

A felmérés adatainak tanúsága szerint a megkérdezettek kétharmada (66 százaléka) elfogadhatatlannak tartja, hogy Brüsszel politikai nyomásgyakorló szervezeteket felhasználva beavatkozik a tagállamok belügyeibe. "Magyarországon az európai átlagnál magasabb elutasítottságot regisztrálhatunk ebben a kérdésben (68 százalék)" - áll a közleményben.

