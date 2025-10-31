Tökfaragás, töklámpás: Halloween import Amerikából csupán vagy magyar néphagyomány is?

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. október 31. 11:34

A váci Tragor Ignác Múzeum felidézte: a tökfaragás és a világító töklámpás nem csupán amerikai Halloween szokás, hanem magyar néphagyomány is.

A váci Tragor Ignác Múzeum közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra, hogy a tökfaragás és a világító töklámpás készítése nem importált hóbort, hanem magyar néphagyomány. Néprajzkutatók országszerte találkoztak a „világító tök”, „tökvigyori”, „tökvicsori”, „töklámpás” vagy „tökhalál” kifejezésekkel, amelyek az őszi ünnepkörhöz kapcsolódnak.

A betakarított takarmánytököket október végén, Mindenszentek és Halottak napja idején vájták ki: szemeket, orrot, vicsorgó szájat faragtak rájuk, majd gyertyát helyeztek a belsejükbe. A kész töklámpásokat az ablakba, ajtó elé vagy a kerítések tetejére tették, hogy fényt vigyenek az őszi estékbe, és játékos ijesztgetést kínáljanak.

A fiatal legények a töklámpásokat gyakran a lányok tréfás ijesztgetésére használták. Dömötör Tekla, az Alföld őszi népszokásait kutató néprajzkutató, leírta, hogy a legények kivájt tököket tettek a fejükre, mécsest gyújtottak bennük, és így riogatták a kukoricafosztóban dolgozó lányokat és asszonyokat.

Az Őrségben - ahol mindig is jelentős volt a töktermesztés - Pável Ágoston 1940-ben vizsgálta a gyerekek által készített „tökhalált”, ami szintén a játékos ijesztgetés eszköze volt. Az erdélyi töklámpásról Gazda Klára „Gyermekvilág Esztelneken” című könyvében írja, hogy az iskolás gyerekek fiúk és lányok csoportosan szereztek be nagy, sárga disznótököt, levágták a tetejét, kikaparták a belsejét, majd késsel szem-, orr- és szájformákat vájtak ki. Gyufaszálból készítettek fogakat, a gyertyát belehelyezték, majd a lámpást lefedték. Először egymás ijesztgetésére használták, később az utcai kerítésre tették, így a járókelők félelmesen vigyorgó töklámpásokkal találkoztak.