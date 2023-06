A Clintel nyílt levele António Guterres ENSZ-főtitkárnak

2023. június 28. 18:56

A szélsősőges politikusi magatartás egyik formája, amikor egy magas rangú vezető kettős mércét alkalmaz: csak az egyik felet hallgatja meg, a másik félről nem vesz tudomást. Ezt a szélsőséges magatartást képviseli az ENSZ főtitkára: a világ élvonalába tartozó tudósok teljesítményét lenullázza, nekik az elemi emberi tiszteletet sem adja meg, egy másik csoportot pedig favorizál. Ezt érzékelteti az a levél is, amely magyar tudóstól jutott el a Gondolához.

António Guterres, az ENSZ főtitkára

ENSZ Központ, New York, NY 10017, USA

Tisztelt Guterres Úr! 2019. szeptember 23-án küldött ajánlott levelünkben aggodalomra okot adónak tartottuk Önök részéről azt az idealista tervet, hogy a klímaváltozást meg akarják állítani. Levelünkre nem érkezett válasz.

2020. május 5-én abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy egy második levélben megoszthattuk Önnel mélységes aggodalmunkat a világgazdaság zöldideológiai rendszerré történő átalakítására irányuló terveik miatt (ld. Petersberg Virtual Dialogue, https://sdg.iisd.org/events/petersberg-climate-dialogue-xi-virtual/).

Ön erre sem válaszolt.

2023. január 2-án egy harmadik levelet írtunk Önnek. Ebben arra kértük, hogy hagyjon fel a „nettó nulla társadalom” melletti győzködéssel. Teljesen világos és egyértelmű ugyanis, hogy az efféle szakpolitika nyílegyenesen vezet gazdaságaink tönkretételéhez, milliárdok szenvedéséhez.

Ön ismételten nem válaszolt.

Ezúttal negyedszer írunk Önnek. Arra hívjuk fel Főtitkár úr figyelmét, hogy az 1500 fős Klímaintelligencia Alapítvány (Climate Intelligence Foundation, Clintel) nemzetközi

kutatócsapata kiértékelte az IPCC 1. és 2. munkacsoport- jelentéseinek (IPCC AR6 WG1 és WG2) számos állítását. Az eredményeket a „Lefagyott az IPCC klímája” (The Frozen Climate Views of the IPCC) című Clintel-jelentésben foglaltuk össze:

https://clintel.org/thorough-analysis-by-clintel-shows-serious-errors-in-latest-ipcc-report/

(magyarul: https://clintel.org/a-clintel-alapos-elemzese-sulyos-hibakat-mutat-ki-az-ipcc-

legutobbi-jelenteseben/)

E Clintel-dokumentumot megküldtük az IPCC elnökének, Dr. Hoesung Lee professzornak. A levélben kemény kritikai észrevételeket fogalmaztunk meg: az IPCC AR6 jelentésben számos elfogult és tudománytalan állítást azonosítottunk be, valamint szóvá tettük az IPCC belső irányításának súlyos hiányosságát.

Nem meglepő, hogy a világon egyre többen ábrándulnak ki az ún. klímaválság által jelentett egzisztenciális fenyegetettségből. Rájönnek, hogy az Ön olyannyira ismerős, halálra rémisztgető narratívája túlfűtött számítógépes modelleken alapul. Ismerve e modellek gyengeségét, ugyan milyen alapon beszél Ön folyton a „ klímapokol felé való száguldásról”? És miért ragaszkodik még mindig a „nettó nulla célok megtartásához”?

Guterres úr! Az ENSZ 1945-ös alapokmánya egyértelműen kimondja, hogy az ENSZ-nek a népek gazdasági és társadalmi felemelésének előmozdítása érdekében kell nemzetközi gépezetet alkalmaznia. Azzal azonban, hogy az ENSZ világszerte a kőolaj- és földgázipar elhamarkodott tönkretételét támogatja – megfelelő helyettesítés nélkül – küldetésének éppen az ellenkezőjét teszi, és energiaválságba taszítja a világot, ami globális szegénységhez vezet.

És miért nem ismeri fel Ön, hogy az időszakos nap- és szélenergia tömegméretben megbízhatatlan energiarendszerekhez és nagyon magas energiaárakhoz vezet? Ezen túlmenően óriási természeti károkat okoz, valamint komoly hiányt az olyan ásványi nyersanyagokban, mint a réz, a kobalt és a neodímium.

Ismételten felkérjük Önt, hogy szervezzen a Clintellel közösen egy konstruktív, magas szintű találkozót olyan világszínvonalú kutatók között, akik a zöld tervekről folytatott vita mindkét oldalát képviselik. Az ellentétes megközelítéseket felvonultató vita (angolul: „Red Team Meeting”) azt a józan és ősi elvet követi, hogy mindkét felet teljes mértékben és igazságosan meg kell hallgatni. Audiatur et altera pars!

Várom válaszát.

Amszterdam, 2023. június 23.

Üdvözlettel:

A.J. (Guus) Berkhout professzor, a Clintel elnöke office@clintel.org

Guus Berkhout – climategate

U.i. A Klímaintelligencia Alapítvány (Climate Intelligence Foundation, Clintel) fő célja, hogy a klímaváltozás okairól és hatásairól, valamint a klímapolitika hatásairól új ismereteket szerezzen, és elősegítse azok job megértését. A Clintel által közzétett Éghajlati Világnyilatkozatot mára világszerte több mint 1500 kutató és szakértő írta alá, így méretében és hitelességében vetekszik az IPCC munkacsoportjának szerzői listájával. Ld.: www.clintel.org.

Forrás: https://clintel.org/open-letter-from-clintel-to-the-un-secretary-general-antonio-guterres/

Magyar fordítás: Szarka László Csaba

A Gondola kiegészítése

A híres brit történész, Paul Johnson már 1983-ban megírta: „Ám a hetvenes évekre az ENSZ korrupt és demoralizált szervezet lett, és rosszul átgondolt beavatkozásaival inkább előmozdította, mint gátolta a kegyetlenséget.” (A modern kor, XX. Század Intézet, 2000.; 793. oldal)

